В новогоднюю ночь солигорчанин ранил ножом своего гостя: суд вынес приговор

В ГИОС Солигорского РОВД рассказали подробности случившегося:– рассказали в милиции.На место прибыли сотрудники Департамента охраны. В подъезде правоохранители заметили окровавленного мужчину, сидящего на полу лифта и самого фигуранта, стоящего над ним и замахивающегося ножом. "Охрановцы" среагировали быстро – выбили нож и задержали агрессора. Потерпевший был госпитализирован.21 мая этого года суд Солигорского района Минской области вынес приговор по делу – 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Действия обвиняемого были квалифицированы как покушение на убийство. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.Фото ГИОС Солигорского РОВД