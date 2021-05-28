В новогоднюю ночь солигорчанин ранил ножом своего гостя: суд вынес приговор

Праздничное застолье в одной из квартир Солигорска едва не закончилось трагедией.
В ГИОС Солигорского РОВД рассказали подробности случившегося:
– В ночь с 31 декабря 2020-го на 1 января 2021-го за столом между нетрезвым хозяином квартиры 1958 года рождения и гостем 1973 года рождения вспыхнула ссора. Разгневанный мужчина прямо за столом нанес гостю удар ножом в грудную клетку. Визитер испугался и решил покинуть жилище. Хозяин догнал его и на лестнице нанес ему еще один удар ножом – уже в область левой лопатки. После вернулся в квартиру, взял второй нож и нанес пострадавшему удар ножом, кулаком и ногами, – рассказали в милиции.
На место прибыли сотрудники Департамента охраны. В подъезде правоохранители заметили окровавленного мужчину, сидящего на полу лифта и самого фигуранта, стоящего над ним и замахивающегося ножом. "Охрановцы" среагировали быстро – выбили нож и задержали агрессора. Потерпевший был госпитализирован.
21 мая этого года суд Солигорского района Минской области вынес приговор по делу – 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Действия обвиняемого были квалифицированы как покушение на убийство. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Фото ГИОС Солигорского РОВД
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