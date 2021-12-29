Дежурные по Новому году: в Мингорисполкоме рассказали, как обеспечат безопасность в новогоднюю ночь

Для обеспечения безопасности в местах новогодних гуляний столичная милиция будет нести усиленную службу.

Сергей Горохов, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома, проинформировал:





- В местах наиболее массовых гуляний будет организована работа контрольно-пропускных пунктов. Предусматривается организация отдельных входов и пунктов пропуска для инвалидов, ветеранов и родителей с малолетними детьми. На площадку у Дворца спорта пропуск будет осуществляться как со стороны дома № 2 по проспекту Победителей, так и с улицы Мельникайте. Организуют камеры хранения, где можно будет оставить вещи, неразрешенные в местах гуляний.

На праздник также не допускается брать с собой домашних питомцев, средства передвижения типа велосипедов и самокатов.

На площадках для развлечений в новогоднюю ночь согласована реализация алкоголя на розлив, но горячительные напитки здесь будут продаваться до трех часов ночи.

Правоохранители будут тщательно следить за соблюдением общественного порядка в местах массовых гуляний.

Переходят на усиленный режим работы и сотрудники Госавтоинспекции. Начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич сообщил, что особое внимание инспекторы уделят недопущению нарушений правил дорожного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, будут следить за распределением транспортных потоков, соблюдением правил парковки, остановки вблизи мест проведения массовых мероприятий.





- В местах гуляний закрытие автомобильного движения планируется лишь на улице Энгельса: от проспекта Независимости до улицы Интернациональной. В то же время сотрудники ГАИ будут готовы ограничить приток транспорта, если это понадобится для дорожной безопасности, - добавил Сергей Бабич.

В ночь 31 декабря по 1 января будут бодрствовать и медицинские работники. Выйдут на дежурство 11 бригад скорой медицинской помощи. Помимо этого, 4 бригады будут находиться в резерве на подстанциях.

Павел Удот, заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома, также отметил:





- В больницах создан необходимый резерв хирургического профиля, запас медикаментов и прочих средств оказания медпомощи. Дежурные бригады приемных отделений усилены опытными и квалифицированными сотрудниками. 1 и 2 января поликлиники будут работать по графику праздничного дня. В субботу (1 января) в поликлинике будет дежурный врач. Также предусмотрено выполнение визитов на дом. В воскресенье (2 января) дежурный врач будет работать до 15.00.