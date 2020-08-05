В Новобелицком районе Гомеля может появиться новая зона отдыха

В микрорайонах №№ 96 и 97 в Гомеле довольно много новостроек, потому и молодых семей с детьми хватает. Лесной массив возле средней школы № 15 для прогулок местные жители облюбовали давно, вот только никакой инфраструктуры там нет. С этим согласна и Ольга Креч:По задумке парламентария там должны появиться скамейки, благоустроенные дорожки для прогулок и любителей скандинавской ходьбы, игровые зоны для маленьких детей, тренажеры для подростков, экотропы. Лесной массив в 13 гектаров находится на балансе Кореневской экспериментальной лесной базы, руководство которой идею Ольги Креч поддержало, пообещав навести порядок на этой территории. Положительно отозвались и в администрации Новобелицкого района. Ольга Креч предлагает для создания проекта зоны отдыха привлечь студентов. Дальше на повестке дня поиск спонсоров.Всего на приеме у губернатора граждане подняли десять вопросов. Большинство из них касались темы жилья и работы ЖКХ. Тамара Бовсун из поселка Большевик Гомельского района озвучила коллективную просьбу об установлении дифференцированного тарифа на электроэнергию:Вопрос нужно решать на уровне Министерства энергетики, куда по поручению председателя облисполкома будет направлено соответствующее письмо.