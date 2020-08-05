В Новобелицком районе Гомеля может появиться новая зона отдыха

Идею создать новую зону отдыха на территории Новобелицкого района Гомеля озвучила во время приема граждан председателем Гомельского облисполкома Геннадием Соловьем депутат Палаты представителей Ольга Креч. Инициативу Геннадий Михайлович поддержал, сообщает корреспондент sb.by.
В микрорайонах №№ 96 и 97 в Гомеле довольно много новостроек, потому и молодых семей с детьми хватает. Лесной массив возле средней школы № 15 для прогулок местные жители облюбовали давно, вот только никакой инфраструктуры там нет. С этим согласна и Ольга Креч:
– Я тоже живу в том районе и вижу, что людям порой просто не хватает площадок для прогулок. Создавать новый парк долго и затратно, а ведь рядом есть лесопосадки, которые можно облагородить.
По задумке парламентария там должны появиться скамейки, благоустроенные дорожки для прогулок и любителей скандинавской ходьбы, игровые зоны для маленьких детей, тренажеры для подростков, экотропы. Лесной массив в 13 гектаров находится на балансе Кореневской экспериментальной лесной базы, руководство которой идею Ольги Креч поддержало, пообещав навести порядок на этой территории. Положительно отозвались и в администрации Новобелицкого района. Ольга Креч предлагает для создания проекта зоны отдыха привлечь студентов. Дальше на повестке дня поиск спонсоров.
Всего на приеме у губернатора граждане подняли десять вопросов. Большинство из них касались темы жилья и работы ЖКХ. Тамара Бовсун из поселка Большевик Гомельского района озвучила коллективную просьбу об установлении дифференцированного тарифа на электроэнергию:
– Когда-то у нас стояли газовые котлы для подогрева горячей воды, но напора для их корректной работы не хватало. Несколько квартир заменили прежние устройства на электробойлеры. В связи с этим возник вопрос по оплате электроэнергии, но в «Гомельэнерго» сказали, что применить к нам другие тарифы нельзя, так как дом газифицирован.
Вопрос нужно решать на уровне Министерства энергетики, куда по поручению председателя облисполкома будет направлено соответствующее письмо.
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В Новобелицком районе Гомеля может появиться новая зона отдыха
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Фото: Ольга ВАЛЬЧЕНКО