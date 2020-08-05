Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.88
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Новобелицком районе Гомеля может появиться новая зона отдыха

В Новобелицком районе Гомеля может появиться новая зона отдыха

Идею создать новую зону отдыха на территории Новобелицкого района Гомеля озвучила во время приема граждан председателем Гомельского облисполкома Геннадием Соловьем депутат Палаты представителей Ольга Креч. Инициативу Геннадий Михайлович поддержал, сообщает корреспондент sb.by.


В микрорайонах №№ 96 и 97 в Гомеле довольно много новостроек, потому и молодых семей с детьми хватает. Лесной массив возле средней школы № 15 для прогулок местные жители облюбовали давно, вот только никакой инфраструктуры там нет. С этим согласна и Ольга Креч:

– Я тоже живу в том районе и вижу, что людям порой просто не хватает площадок для прогулок. Создавать новый парк долго и затратно, а ведь рядом есть лесопосадки, которые можно облагородить. 
По задумке парламентария там должны появиться скамейки, благоустроенные дорожки для прогулок и любителей скандинавской ходьбы, игровые зоны для маленьких детей, тренажеры для подростков, экотропы. Лесной массив в 13 гектаров находится на балансе Кореневской экспериментальной лесной базы, руководство которой идею Ольги Креч поддержало, пообещав навести порядок на этой территории. Положительно отозвались и в администрации Новобелицкого района. Ольга Креч предлагает для создания проекта зоны отдыха привлечь студентов. Дальше на повестке дня поиск спонсоров.

Всего на приеме у губернатора граждане подняли десять вопросов. Большинство из них касались темы жилья и работы ЖКХ. Тамара Бовсун из поселка Большевик Гомельского района озвучила коллективную просьбу об установлении дифференцированного тарифа на электроэнергию:

– Когда-то у нас стояли газовые котлы для подогрева горячей воды, но напора для их корректной работы не хватало. Несколько квартир заменили прежние устройства на электробойлеры. В связи с этим возник вопрос по оплате электроэнергии, но в «Гомельэнерго» сказали, что применить к нам другие тарифы нельзя, так как дом газифицирован.

Вопрос нужно решать на уровне Министерства энергетики, куда по поручению председателя облисполкома будет направлено соответствующее письмо.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Фото: Ольга ВАЛЬЧЕНКО
Версия для печати
Новости и статьи
Лукашенко провел телефонный разговор с Зеленским
Макей обсудил с Лебедевым вопросы многостороннего сотрудничества в рамках СНГ
В Новобелицком районе Гомеля может появиться новая зона отдыха
Гинеколог рассказывает, как женщине подготовиться к родам - стрим
Более 10 000 парней и девушек трудоустроены в студенческие отряды с начала года
В Великобритании кот прошел более 60 километров, чтобы вернуться к хозяевам
Игорь Петришенко оценил ход реконструкции Дворца спорта
Директор РНПЦ «Кардиология»: сейчас самое главное – сохранить наш суверенитет и здоровье нации
В Беларуси выздоровели и выписаны 63 425 пациентов с COVID-19
В Турции зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Горбатого могила исправит
Лукашенко выразил соболезнования Президенту Ливана в связи со взрывом в Бейруте
Более 25 тысяч молодых людей записались в студотряды в третьем трудовом семестре
В районе 5-го форта мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" обнаружены боеприпасы
Скрипченко сменил Разина на посту главного тренера ФК «Минск»
Доля стран дальнего зарубежья в экспорте БелАЗа выросла до 41%
Биржа: доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей
В Ивацевичском районе самолет совершил посадку на автомобильную дорогу
Количество пожаров во время уборочной кампании уменьшилось на 38 процентов
Депутат Брич: при сохранении наших традиционных экспортных рынков необходимо выходить на новые
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Два пути
Следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в котором Lexus сбил женщину
Названа сумма ущерба взрыва в столице Ливана
Клишевич: если сохраним независимость, то Беларусь и дальше будет развиваться
Мнение: некоторые наблюдатели своей главной задачей считают распространение откровенных фейков
БРСМ приглашает размещать в соцсетях фото с хештегами #любимуюнеотдадим и #беларусьоднанеотдадим
Ефремов не признал себя виновным в смертельном ДТП
МИД: белорусы при взрыве в Бейруте не пострадали
Минск получит девять низкопольных электробусов
На юге Франции сгорело больше тысячи гектаров леса
Назван фактор, повышающий риск рака в 30 раз
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Компромисс
Осторожно, жара! На четверг объявлен оранжевый уровень опасности
Увидеть посадку самолетов на трассу М1 можно в прямом эфире
Скончался рабочий светлогорского предприятия, получивший на производстве термические ожоги
Адвокат Ефремова заявил, что сторона потерпевших пытается фальсифицировать доказательства
Футбол. Березкин перешел из БАТЭ в «Лиепаю»
В Могилевском районе во второй раз состоится инвестфорум
Готовится официальный визит Президента Украины в Беларусь
В Могилеве задержали педофила, предлагавшего маленьким девочкам в соцсетях "заработать"
Беларусь в августе закупит 1,21 млн т нефти из России
Суд рассматривает гражданское дело по иску бизнесмена Игдеджи к Цепкало
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Философ и дура дурой
Брестская область первой в стране собрала миллион тонн зерна
Четырьмя матчами возобновится розыгрыш Лиги Европы
В Минском зоопарке родился желтый мангуст
Авторы
СКАНИРУЙТЕ