В Новкинской школе появились центр притяжения и интерактивный зимний сад

В Новкинской средней школе, где учатся почти 450 ребят, скучать не приходиться. Например, как раз к этим каникулам в учреждении образования появился необычный «зеленый» интерактив. Школьный зимний сад радует нас много лет, делится директор школы Татьяна Дидоренко:

— Сейчас он стал действовать в онлайн-режиме. Занесли растения в виртуальный каталог, установили стенд с QR-кодами. Наводишь телефон —и вся информация как на ладони.









Без сомнений крутая идея принадлежит учителю биологии Галине Пархимович. Среди пальм и лиан есть и особенное «дерево дружбы». Это фикус Бенджамина, который в прошлом году посадил Герой России Олег Артемьев — космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Юрия Гагарина». Родители Олега Германовича живут в Новке. Неудивительно, что в местной школе существует планетарий, а в 2019 году появился музей космонавтики. Есть уникальные экспонаты — оригинал бортового журнала Артемьева и часть двигателя космического корабля. В музее застаем 9-летнего Алексея Гойдо и его маму Анну Александровну, учительницу русского языка. Не покладая кистей и красок, Леша трудится над очередным проектом ко Дню космонавтики — рисунком шаттла. "Мечтаю стать космонавтом", вдохновлен мальчик:

— Даже был в Звездном городке —суперинтересно! Жалко, специальный тренировочный бассейн так и не увидал.





И Леша, и остальные малыши в восторге от современной игровой зоны, названной вполне космически — "центр притяжения". Недавно он появился в крыле начальных классов. Важно, чтобы на переменках дети не сидели, уткнувшись в мобильники, а были активны, уверена Жанна Машутина, замдиректора по учебной работе:

— Морской бой, шашки и шахматы на стенах, лабиринты — все игры созданы специально под нашу идею. На ее воплощение ушло 3400 рублей, причем ни копейки из бюджета. Заработали сами — на оказании платных образовательных услуг.









К слову, у администрации школы уже есть задумка и для старшеклассников. Их досуг тоже очень важен.

Не поверите, но хватает детей, которые даже на каникулах думают об учебе. Класс информатики, который помогает общаться с ребятами дистанционно, тому подтверждение. К фестивалю межкультурных коммуникаций готовится девятиклассница Вика Туровец. Учитель Елена Бурдынова слушает ее английский и дает ЦУ по скайпу. «Все отлично!» — машет с обратной стороны монитора девушка. К занятиям на расстоянии она готова на все сто: удобно и оперативно.



