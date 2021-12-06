В Новгородской области России произошел пожар в колонии – один человек погиб, четверо пострадали

Согласно информации регионального следственного управления Следственного комитета, при пожаре один человек погиб, четверо пострадали. Отмечается, что в колонии загорелись матрасы.– уточнил представитель ведомства.По данным источника агентства в экстренных службах, из колонии эвакуировали 20 человек.– добавил собеседник ТАСС.Позднее в ГУ МЧС по региону отметили, что пожар ликвидирован.– уточнил собеседник агентства.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области / ТАСС, архив