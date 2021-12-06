В Новгородской области России произошел пожар в колонии – один человек погиб, четверо пострадали

Пожар произошел в исправительной колонии № 4 в Валдае Новгородской области России. В результате инцидента погиб человек, еще четверо пострадали, пишет ТАСС.
Согласно информации регионального следственного управления Следственного комитета, при пожаре один человек погиб, четверо пострадали. Отмечается, что в колонии загорелись матрасы.
– Один человек погиб, четверо госпитализированы. На место выехали следователи. Предварительно, загорелось в штрафном изоляторе – загорелись матрасы. Идет проверка, по результатам будет принято процессуальное решение, – уточнил представитель ведомства.
По данным источника агентства в экстренных службах, из колонии эвакуировали 20 человек.
– Произошло задымление в одноэтажном помещении штрафного изолятора, эвакуировано 20 человек, – добавил собеседник ТАСС.
Позднее в ГУ МЧС по региону отметили, что пожар ликвидирован.
– Пожар произошел в 6:20 сегодня, 6 декабря, ликвидация –в 7:20, – уточнил собеседник агентства.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области / ТАСС, архив