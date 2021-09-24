В Норвегии с 25 сентября снимают большинство антикоронавирусных ограничений

– приводит словаагентство.По ее словам, первую прививку от коронавируса получили по меньшей мере 90% граждан старше 18 лет. Эрна Сульберг также уточнила, что полный курс вакцинации все жители страны пройдут в течение ближайших двух недель.Согласно информации института национального благосостояния Норвегии, распространение коронавирусной инфекции в королевстве удалось взять под контроль. С субботы гражданам разрешат не соблюдать требование о социальном дистанцировании. Также отменят ограничение по числу участников массовых мероприятий. Однако при выявлении заражения COVID-19 карантин соблюдать придется.Вместе с тем некоторые ограничения продолжат действовать при въезде в страну.