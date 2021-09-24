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  2. В Норвегии с 25 сентября снимают большинство антикоронавирусных ограничений

В Норвегии с 25 сентября снимают большинство антикоронавирусных ограничений

Правительство Норвегии решило снять 25 сентября некоторые ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Власти считают, что стране пора вернуться к привычной жизни, информирует РИА Новости.


– С завтрашнего дня мы снимаем большинство национальных ограничений. Так что теперь мы более или менее возвращаемся к той жизни, которая существовала до пандемии, но я не думаю, что все будет так, как прежде. Мне кажется, коронавирус останется с нами до конца нашей жизни, – приводит слова премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг агентство.

По ее словам, первую прививку от коронавируса получили по меньшей мере 90% граждан старше 18 лет. Эрна Сульберг также уточнила, что полный курс вакцинации все жители страны пройдут в течение ближайших двух недель.

Согласно информации института национального благосостояния Норвегии, распространение коронавирусной инфекции в королевстве удалось взять под контроль. С субботы гражданам разрешат не соблюдать требование о социальном дистанцировании. Также отменят ограничение по числу участников массовых мероприятий. Однако при выявлении заражения COVID-19 карантин соблюдать придется.

Вместе с тем некоторые ограничения продолжат действовать при въезде в страну.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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