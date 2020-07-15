В Норвегии при нападении с ножом погиб человек, двое ранены

Один человек погиб, двое получили ножевые ранения после нападения в ночь на среду в норвежском Сарпсборге, передает ТАСС.

Погибшей оказалась женщина, которая была ранена во время инцидента. Она скончалась в больнице. Состояние еще одной пострадавшей находится в критическом состоянии.

Уточняется, что нападения были осуществлены в разных точках города. Полиция востока Норвегии сообщила в Twitter, что задержан подозреваемый в нападениях. В правоохранительных органах не исключают, что нападавших могло быть несколько, поэтому призывают горожан оставаться дома.