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  2. В Норвегии подтвердили первые случаи заражения омикрон-штаммом COVID-19

В Норвегии подтвердили первые случаи заражения омикрон-штаммом COVID-19

В Норвегии два первых случая заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" зафиксированы в коммуне Эйгарден, пишет ТАСС.


– 1 декабря в Эйгардене выявлены два случая заражения штаммом "омикрон".  Двое заразившихся посещали Южную Африку,  –уточнили информацию местные власти.

Напомним, что на минувшей неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм COVID-19 В.1.1.529, выявленный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ отмечалось, что у данного варианта "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".

В Норвегии за все время диагноз COVID-19 подтвердили более чем у 267,8 тысяч пациентов. Общее число летальных исходов от коронавирусной инфекции в стране составило 1 054. 
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Фото: РЕЙТЕР
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