В Норвегии подтвердили первые случаи заражения омикрон-штаммом COVID-19

–уточнили информацию местные власти.Напомним, что на минувшей неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм COVID-19 В.1.1.529, выявленный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ отмечалось, что у данного варианта "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".В Норвегии за все время диагноз COVID-19 подтвердили более чем у 267,8 тысяч пациентов. Общее число летальных исходов от коронавирусной инфекции в стране составило 1 054.