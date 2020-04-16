Группа археологов обнаружила в районе норвежского ледника Лендбрин из-за изменения климата и таяния льдов около тысячи артефактов, которые указывают на активное использование горного перевала в эпоху викингов, пишет РИА Новости.
Фото: pixabay.com
"Артефакты, обнаруженные благодаря растаявшему льду, указывают на использование перевала в 300—1500 годах нашей эры, при этом максимальная активность наблюдалась примерно в 1000 -х годах нашей эры в эпоху викингов — время повышенной мобильности, политической централизации, растущей торговли и урбанизации в Северной Европе", — говорится в журнале Antiquity
Как отмечается в научной работе, после того как в 2011 году на леднике обнаружили тунику в этом же районе было найдено около 800 артефактов, 150 костей и оленьих рогов, более 100 каменных насыпей и оснований каменных сооружений. В частности, археологи нашли "обломки саней", трости, подковы, а также предметы повседневного обихода, например, тунику, варежку, несколько ботинок из кожи и фрагменты текстильных изделий.
Специалисты подчеркивают, что исключительно богатый археологический материал этого места является иллюстрацией долгое время существовавшей системы сезонного перегона скота в горной местности и может помочь в изучении горных перевалов в целом.
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В Норвегии археологи обнаружили артефакты времен викингов
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