Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+8 oC
USD: 2.46
EUR: 2.67
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В Норвегии археологи обнаружили артефакты времен викингов

В Норвегии археологи обнаружили артефакты времен викингов

Группа археологов обнаружила в районе норвежского ледника Лендбрин из-за изменения климата и таяния льдов около тысячи артефактов, которые указывают на активное использование горного перевала в эпоху викингов, пишет РИА Новости.

Фото: pixabay.com

"Артефакты, обнаруженные благодаря растаявшему льду, указывают на использование перевала в 300—1500 годах нашей эры, при этом максимальная активность наблюдалась примерно в 1000 -х годах нашей эры в эпоху викингов — время повышенной мобильности, политической централизации, растущей торговли и урбанизации в Северной Европе", — говорится в журнале Antiquity

Как отмечается в научной работе, после того как в 2011 году на леднике обнаружили тунику в этом же районе было найдено около 800 артефактов, 150 костей и оленьих рогов, более 100 каменных насыпей и оснований каменных сооружений. В частности, археологи нашли "обломки саней", трости, подковы, а также предметы повседневного обихода, например, тунику, варежку, несколько ботинок из кожи и фрагменты текстильных изделий.

Специалисты подчеркивают, что исключительно богатый археологический материал этого места является иллюстрацией долгое время существовавшей системы сезонного перегона скота в горной местности и может помочь в изучении горных перевалов в целом.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В Хойниках должностные лица киновидеосети получили за приписки с выплатой денег 4 и 3 года колонии
Счет идет на сотни: в каких городах страны и в каких объемах вскоре появится коммунальный транспорт на электрическом ходу
Сорок восьмой день Великого поста. Блюдо дня
Финал футбольной Лиги чемпионов может состояться 29 августа
Ученые НАН разработали «умную» бумагу, в которой продукты питания сохраняются в несколько раз дольше обычного
В Facebook за март нашли 40 млн постов с фейковыми новостями о коронавирусе
Большой театр Беларуси объявил даты наиболее ожидаемых событий 2020 года
В Норвегии археологи обнаружили артефакты времен викингов
В России отложили подготовку к параду Победы
Шатько: в Беларуси серьезно и без паники относятся к ситуации с коронавирусом
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Сверим карантин по курантам
РЦОР-БГУ потерпел второе поражение подряд, проиграв «Городее»
Социсследование "Молодежный бренд — 2020" проведут в онлайн-формате
Лукашенко поручил организовать эвакуационные спецрейсы для возвращения белорусов домой
Стрим-спектакль "Очень простая история" в Театре-студии киноактера #БеларусьБЕЗcovid
В Пекине загружают очередную партию гуманитарной помощи для белорусских медиков
Президент подписал указ об ипотечном жилищном кредитовании
Лукашенко подписал указ о материальном стимулировании работников здравоохранения
Шоу «Евровидение: Europe Shine a Light» покажут в эфире «Беларусь 1»
В мае доход России от продажи нефти составит всего 1 доллар за баррель
Соблюдение режима самоизоляции контактов первого уровня в Могилеве: проверили вместе с милицией
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хочу харчо
Авторы
СКАНИРУЙТЕ