В Норильске две недели не прекращается снегопад: глубина сугробов местами достигает трех метров

Скриншот из видео

Скриншот из видео

рассказал, что для уборки снега задействована в том числе и частная техника:Это треть от того, что обычно вывозят из Норильска за всю долгую северную зиму. Дорожники отмечают, что могли бы убрать и больше снега, но мешают машины, которые стоят у обочин. Техника объезжает эти авто, в результате чего почищенная полоса оказывается гораздо уже, чем могла бы быть.Есть проблемы и с очисткой дворов. Дома построены по принципу колодцев, что позволяет защитить норильцев от сильных ветров. Однако из-за этого снег почти не выдувается, а буквально окутывает первые этажи домов. За несколько дней жители привыкли пробивать дорогу к своим квартирам.подчеркнула, что снег от подъездов приходится убирать по два-три раза в день, так как осадки выпадают очень обильные.Есть в городе места, где уборка еще не начиналась. Здесь глубина сугробов достигает трех метров.По словам синоптиков, такие снежные зимы уже бывали в Норильске. В среднем раз в пять – семь лет осадков выпадает намного больше средней нормы. Аномалии в этом нет, это просто циклон. И держаться в Норильске он будет как минимум до субботы.