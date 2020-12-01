Круглосуточная уборка снега продолжается в Норильске. В данный момент очисткой дорог занимаются около 120 спецмашин, хотя обычно для данных целей используется 70. Причиной этого стал снег, который не прекращается вот уже вторую неделю, сообщается в Telegram-канале Пул № 3.
Скриншот из видео
Сотрудник "Норильскавтодор" Сергей Бойцов рассказал, что для уборки снега задействована в том числе и частная техника:
– Это погрузчики и самосвалы для вывоза. На сегодняшний день мы вывезли почти 400 тысяч тонн снега.
Это треть от того, что обычно вывозят из Норильска за всю долгую северную зиму. Дорожники отмечают, что могли бы убрать и больше снега, но мешают машины, которые стоят у обочин. Техника объезжает эти авто, в результате чего почищенная полоса оказывается гораздо уже, чем могла бы быть.
Скриншот из видео
Есть проблемы и с очисткой дворов. Дома построены по принципу колодцев, что позволяет защитить норильцев от сильных ветров. Однако из-за этого снег почти не выдувается, а буквально окутывает первые этажи домов. За несколько дней жители привыкли пробивать дорогу к своим квартирам.
Начальник участка жилищной компании Ирина Штейн подчеркнула, что снег от подъездов приходится убирать по два-три раза в день, так как осадки выпадают очень обильные.
Есть в городе места, где уборка еще не начиналась. Здесь глубина сугробов достигает трех метров.
По словам синоптиков, такие снежные зимы уже бывали в Норильске. В среднем раз в пять – семь лет осадков выпадает намного больше средней нормы. Аномалии в этом нет, это просто циклон. И держаться в Норильске он будет как минимум до субботы.
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В Норильске две недели не прекращается снегопад: глубина сугробов местами достигает трех метров
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