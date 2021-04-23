В НОК стартовал первый Национальный форум атлетов

Приветствуя участников форума,выразил уверенность в том, что это мероприятие будет полезно всем собравшимся:говорит: сегодня проблема социальной адаптации профессиональных спортсменов после завершения активной карьеры существует во всем мире:Во время дискуссии участники форума обсуждали, как подготовиться к окончанию спортивной карьеры и найти себя в жизни без большого спорта, говорили о современных тенденциях в индустрии и трендах в построении карьерах, современном образовании, позволяющем профессиональным спортсменам самореализоваться, создании личного бренда и многом другом. Завтра форум продолжится.Кроме того, во время работы первого Национального форума атлетов прошли выборы в комиссию спортсменов НОК. Из 20 предложенных кандидатур спортсмены, принимавшие участие в мероприятии, выбрали шесть атлетов. В состав комиссии вошли олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Александр Богданович, призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике Екатерина Галкина, известный белорусский хоккеист, помощник главного тренера ХК «Динамо-Минск» Михаил Грабовский, старший тренер национальной команды по академической гребле, двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен, олимпийский чемпион по теннису Максим Мирный, олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер. Еще четырех членов комиссии спортсменов назовут по итогам исполкома НОК.