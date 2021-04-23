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В НОК стартовал первый Национальный форум атлетов

Сегодня в Национальном олимпийском комитете Беларуси открылся первый Национальный форум атлетов. В проекте принимают участие около 170 человек – действующие спортсмены и известные атлеты прошлых лет, тренеры, руководители и представители спортивных организаций. На протяжении двух дней они будут обсуждать вопросы управления карьерой в спорте, адаптации после завершения спортивной карьеры, поиска новых возможностей для реализации и развития личных брендов атлетов.


Приветствуя участников форума, глава НОК Виктор Лукашенко выразил уверенность в том, что это мероприятие будет полезно всем собравшимся:

– Уникальность форума и в том, что впервые в нем принимают участие и действующие спортсмены, и атлеты, завершившие карьеру. Думаю, такое общение очень полезно, каждый сможет рассказать о своем опыте. Кто-то заканчивает в 30 лет, кто-то в 40 лет, но впереди еще вся жизнь, и на первом Национальном форуме эксперты передадут знания, которые необходимы атлетам после завершения карьеры.


Ректор Российского Международного Олимпийского Университета Лев Белоусов говорит: сегодня проблема социальной адаптации профессиональных спортсменов после завершения активной карьеры существует во всем мире:

– Когда мы всерьез начали заниматься этим вопросом, выяснили, что значительная часть спортсменов не задумывается о том, что будет после спорта. Большинство ничего не делали для того, чтобы найти свое место в жизни после завершения карьеры. Мы видим свою миссию в том, чтобы дать им возможность найти его.


Во время дискуссии участники форума обсуждали, как подготовиться к окончанию спортивной карьеры и найти себя в жизни без большого спорта, говорили о современных тенденциях в индустрии и трендах в построении карьерах, современном образовании, позволяющем профессиональным спортсменам самореализоваться, создании личного бренда и многом другом. Завтра форум продолжится.


Кроме того, во время работы первого Национального форума атлетов прошли выборы в комиссию спортсменов НОК. Из 20 предложенных кандидатур спортсмены, принимавшие участие в мероприятии, выбрали шесть атлетов. В состав комиссии вошли олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Александр Богданович, призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике Екатерина Галкина, известный белорусский хоккеист, помощник главного тренера ХК «Динамо-Минск» Михаил Грабовский, старший тренер национальной команды по академической гребле, двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен, олимпийский чемпион по теннису Максим Мирный, олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер. Еще четырех членов комиссии спортсменов назовут по итогам исполкома НОК.

















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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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