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В НОК подвели итоги республиканского конкурса рисунка «Олимпийский огонь зажигает сердца»

Сегодня в НОК подвели итоги республиканского конкурса рисунков «Олимпийский огонь зажигает сердца». В финальный этап отобрали 72 рисунка из более тысячи присланных. Жюри, в которое вошли известные спортсмены настоящего и прошлого – Наталья Цилинская, Василиса Марзалюк, Антон Кушнир, Дмитрий Довгаленок, Татьяна Ледовская, Юрий Голуб, а также представители Паралимпийского комитета, Министерства образования, Белорусской государственной академии искусств, определило лучшие из них.


II Европейские игры в Минске, Олимпиада в Токио, художественная гимнастика, гребля, велоспорт, легкая атлетика и многие другие виды спорта и их герои – темы для своих рисунков участники конкурса выбрали самые разные, потому и определить победителей членам жюри было непросто. Многодетная мама, восьмикратная чемпионка мира по велоспорту и бронзовый призер Олимпийских игр Наталья Цилинская замечает: работы, представленные на конкурс, никого не оставили равнодушными:

– Когда ребенок выражает свои чувства и эмоции через рисунок, музыку, танец или что-то еще, это дорогого стоит. Я в первую очередь вижу это на своих детях. Оценивать работы было непростой задачей для нас, но, думаю, мы справились. Старались быть честными.



Победителей определили в четырех номинациях. В категории «Огонь надежды», где были представлены рисунки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 12–16 лет, лучшей признали работу «На пути к Пекину» Никиты Андрукониса из агрогородка Гирки Гродненской области. В тройке лидеров также рисунки Анны Сапего из Орши и Алеси Легенькой из агрогородка Дунай Речицкого района. В номинации «Огонь дружбы», в которой победителя определяли среди воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений в возрасте 11–17 лет, победу одержали Арам Виноградов и Иван Иванович из Могилева с работой «Олимпийцы». Вторую сумму баллов от компетентного жюри набрала Мария Волкова из Дрогичина, третью – Максим Диковецкий из Пинска. В номинации «Огонь вдохновения» (в ней представлены работы детей с ограниченными возможностями 12–16 лет) тройка лидеров такова: Екатерина Ковалец из Лунинца с рисунком «К мечте», Андрей Казьянин из Лепеля, Ксения Ивуть из Ивьевского района. В заключительной номинации – «Огонь единства», где представлены рисунки учащихся учреждений общего среднего образования в возрасте 12–16 лет, лучшей назвали Анастасию Лойко из Дрогичинского района. Второй стала Дарья Грищенко из Петриковского района, третьей – София Тазиева из Минска.


– Оценивать всегда сложно, – подытожил олимпийский чемпион по фристайлу Антон Кушнир. – Дети из всех регионов Беларуси прислали столько оригинальных рисунков, с разносторонними идеями! Каждый из них достоин поощрения.


Награждение победителей и призеров конкурса планируют провести на «Олимпийской елке» 24 декабря. 



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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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