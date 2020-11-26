В НОК подвели итоги республиканского конкурса рисунка «Олимпийский огонь зажигает сердца»

II Европейские игры в Минске, Олимпиада в Токио, художественная гимнастика, гребля, велоспорт, легкая атлетика и многие другие виды спорта и их герои – темы для своих рисунков участники конкурса выбрали самые разные, потому и определить победителей членам жюри было непросто.замечает: работы, представленные на конкурс, никого не оставили равнодушными:Победителей определили в четырех номинациях. В категории «Огонь надежды», где были представлены рисунки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 12–16 лет, лучшей признали работу «На пути к Пекину» Никиты Андрукониса из агрогородка Гирки Гродненской области. В тройке лидеров также рисунки Анны Сапего из Орши и Алеси Легенькой из агрогородка Дунай Речицкого района. В номинации «Огонь дружбы», в которой победителя определяли среди воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений в возрасте 11–17 лет, победу одержали Арам Виноградов и Иван Иванович из Могилева с работой «Олимпийцы». Вторую сумму баллов от компетентного жюри набрала Мария Волкова из Дрогичина, третью – Максим Диковецкий из Пинска. В номинации «Огонь вдохновения» (в ней представлены работы детей с ограниченными возможностями 12–16 лет) тройка лидеров такова: Екатерина Ковалец из Лунинца с рисунком «К мечте», Андрей Казьянин из Лепеля, Ксения Ивуть из Ивьевского района. В заключительной номинации – «Огонь единства», где представлены рисунки учащихся учреждений общего среднего образования в возрасте 12–16 лет, лучшей назвали Анастасию Лойко из Дрогичинского района. Второй стала Дарья Грищенко из Петриковского района, третьей – София Тазиева из Минска.– подытожилНаграждение победителей и призеров конкурса планируют провести на «Олимпийской елке» 24 декабря.