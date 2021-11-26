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В НОК Беларуси состоялся международный студенческий олимпийский форум

В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси состоялся IV Международный студенческий олимпийский форум "Олимпийское движение, студенческий спорт, коммуникации и образование". Об этом сообщается на сайте НОК.


Студенты, магистранты и профессорско-преподавательский состав из Беларуси, России, Азербайджана, Узбекистана, Украины и Китая обсудили проблемы развития олимпийского движения в современном мире, экологию и устойчивое развитие окружающей среды.

Кроме того, участники форума поделились мнениями по вопросам социокультурной коммуникации и развития олимпизма в условиях глобализации, олимпийского образования, культуры и наследия, спортивного волонтерства и иных насущных проблем.

Организатором форума стала Белорусская олимпийская академия, НОК, Белорусский государственный университет физической культуры.

Фото: НОК
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