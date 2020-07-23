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  2. В НОК Беларуси наградили победителей акции, приуроченной к Международному олимпийскому дню

В НОК Беларуси наградили победителей акции, приуроченной к Международному олимпийскому дню

С 23 июня по 20 июля 2020 года на официальной странице Национального олимпийского комитета Республики Беларусь в социальной сети Instagram проводилась акция, приуроченная к Международному олимпийскому дню, сообщили в пресс-службе НОК.


Участникам необходимо было повторить упражнение, которое предлагали известные атлеты (Дарья Домрачева, Василиса Марзалюк, Александра Герасименя и Дмитрий Асанов), на странице олимпийского комитета @olympicteamby, опубликовать свою тренировку с хештегами #HanarusBY и #OlympicDay, отметить аккаунт НОК @olympicteamby и передать эстафету другому пользователю Instagram, упомянув его в тексте поста (сообщения).

После выполнения всех условий лучшие исполнители упражнений были определены в прямом эфире с помощью генератора случайных чисел.


В Национальном олимпийском комитете отметили высокую активность подписчиков. Более ста человек выполнили упражнения и приняли участие в конкурсе. В основном это были ребята школьного возраста и молодежь.

С 23 июня за акцией в соцсети Instagram следили более 160 тысяч человек.

"Надеемся, призы от НОК Беларуси понравились победителям, а количество подписчиков нашего аккаунта среди приверженцев здорового образа жизни значительно увеличится",  отметили в НОК.



Фото: НОК
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