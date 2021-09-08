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  2. В Ногинске экстренно эвакуируют жильцов ближайших к месту взрыва домов

В Ногинске экстренно эвакуируют жильцов ближайших к месту взрыва домов

В Ногинске эвакуируют жителей домов, которые находятся по соседству со зданием, где произошел взрыв газа. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.


По данным МЧС, людей из соседних домов эвакуируют из-за вероятности обрушения строений. 

Два пункта временного размещения оказывают помощь гражданам, оставшимся без жилья в результате взрыва в доме. 

Отмечается, что поиски 4–5 жильцов под завалами продолжаются. В поисково-спасательной операции участвуют свыше 170 человек, используется более 40 единиц техники. Территорию обследуют 8 кинологических расчетов.

После взрыва еще пять человек до сих пор не выходят на связь. 

Хлопок газовоздушной смеси произошел сегодня утром в девятиэтажном жилом доме в Ногинске. В квартире на третьем этаже, откуда раздался взрыв, проживала многодетная семья. В результате происшествия обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этаж. Два человека погибли, еще 9 пострадали. Одной из жертв взрыва оказался начальник отделения водолазов центра подготовки космонавтов Александр Соловьев. 

Фото: МЧС России
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