В ночь на 5 декабря в работе банковских карт могут наблюдаться сбои

В Банковском процессинговом центре пояснили, что в данный промежуток времени вероятны перерывы в обслуживании держателей карт банков, сбои в работе с картами в сети организаций торговли (сервиса), банкоматов, инфокиосков.Организация приносит извинение за доставленные неудобства.