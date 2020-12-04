В промежутке с 3:00 до 4:00 5 декабря в работе банковских карточек могут наблюдаться кратковременные сбои из-за проведения технологических работ на аппаратно-программном комплексе Банковского процессингового центра, сообщает «Минск-Новости».
В Банковском процессинговом центре пояснили, что в данный промежуток времени вероятны перерывы в обслуживании держателей карт банков, сбои в работе с картами в сети организаций торговли (сервиса), банкоматов, инфокиосков.
Организация приносит извинение за доставленные неудобства.
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В ночь на 5 декабря в работе банковских карт могут наблюдаться сбои
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Фото: Виталий ГИЛЬ