Работы по нанесению будут проводиться ночью на семи участках улично-дорожной сети. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной ГАИ.
По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», речь идет о следующих локациях:
ул. Байкальская;
ул. Варвашени;
ул. Городецкая;
ул. Шафарнянская;
развязка пр. Победителей – ул. Орловская;
участок ул. Орловской от ул. Тимирязева до пр. Победителей;
участок ул. Бобруйской от ул. Ленинградской до ул. Ульяновской.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать эту информацию при планировании маршрута и быть внимательными на указанных участках дорог.
Фото: pixabay.com
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В ночь на 3 июля в столице планируется нанесение дорожной разметки в семи местах
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