Три человека направлены в медицинские учреждения после взрыва газа в жилом доме, находящемся в Нижнем Новгороде, информирует ТАСС.
– В 06:57 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси по адресу: Нижний Новгород, улица Светлоярская, дом 12. Эвакуированы 28 человек. Предварительно, пострадали три человека, они госпитализированы, – подчеркнули в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что взрыв не сопровождался открытым горением. В результате инцидента разрушены межэтажные перекрытия и перегородки, выбиты стекла. Как сообщают некоторые источники, по адресу, названному в МЧС России, возведен трехэтажный жилой дом.
Кроме того, подчеркивается, что обследованием пострадавшего строения занимается мобильный диагностический комплекс "Стрела".
– На месте работают 67 человек и 20 единиц техники. Туда направлен мобильный диагностический комплекс "Стрела, – обратили внимание в министерстве.
Вместе с тем источник агентства в экстренных службах сообщил, что взрыв случился на первом этаже дома, в угловой квартире.
Позже в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону рассказали о нарушении несущих конструкций дома в результате инцидента.
– Первый и второй подъезд, скорее всего, пойдут под снос, потому что нарушены несущие конструкции. Сейчас будет решаться вопрос по расселению жильцов, – уточнили в ведомстве.
В ГУ МЧС по региону сказали, что всего эвакуирован из трех подъездов 61 человек, в том числе девять несовершеннолетних.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области
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В Нижнем Новгороде в жилом доме произошел взрыв газа – пострадали три человека
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