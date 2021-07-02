В Нижнем Новгороде в жилом доме произошел взрыв газа – пострадали три человека

подчеркнули в пресс-службе МЧС России.Отмечается, что взрыв не сопровождался открытым горением. В результате инцидента разрушены межэтажные перекрытия и перегородки, выбиты стекла. Как сообщают некоторые источники, по адресу, названному в МЧС России, возведен трехэтажный жилой дом.Кроме того, подчеркивается, что обследованием пострадавшего строения занимается мобильный диагностический комплекс "Стрела".обратили внимание в министерстве.Вместе с тем источник агентства в экстренных службах сообщил, что взрыв случился на первом этаже дома, в угловой квартире.Позже в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону рассказали о нарушении несущих конструкций дома в результате инцидента.– уточнили в ведомстве.В ГУ МЧС по региону сказали, что всего эвакуирован из трех подъездов 61 человек, в том числе девять несовершеннолетних.Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области