В Нигерии вооруженные бандиты совершили нападение на рынок и убили 30 человек

Согласно заявлению губернатора штата Сокото Амину Вазири, на которого ссылается агентство Reuters, группа хорошо вооруженных бандитов напала 17 октября на рынок в населенном пункте Горонио. Они находились на территории рынка до утра 18 октября. В результате нападения погибли по меньшей мере 30 человек.Вместе с тем, по данным Daily Nigerian, количество убитых на рынке в Горонио составляет 60 человек. При этом газета ссылается на СМИ штата Сокото.В северных и центральных районах Нигерии в последние два года регистрируется заметный рост активности организованной преступности. Бандиты убивают людей, захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. Власти вынуждены использовать спецотряды полиции и армейские подразделения, чтобы справиться с преступностью. Кроме того, формируются группы местного ополчения.