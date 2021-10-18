В Нигерии вооруженные бандиты совершили нападение на рынок и убили 30 человек

Как минимум 30 человек убиты на севере Нигерии во время нападения вооруженных бандитов на городской рынок. Некоторые СМИ сообщают о 60 жертвах, передает ТАСС.
Согласно заявлению губернатора штата Сокото Амину Вазири, на которого ссылается агентство Reuters, группа хорошо вооруженных бандитов напала 17 октября на рынок в населенном пункте Горонио. Они находились на территории рынка до утра 18 октября. В результате нападения погибли по меньшей мере 30 человек.
Вместе с тем, по данным Daily Nigerian, количество убитых на рынке в Горонио составляет 60 человек. При этом газета ссылается на СМИ штата Сокото.
В северных и центральных районах Нигерии в последние два года регистрируется заметный рост активности организованной преступности. Бандиты убивают людей, захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. Власти вынуждены использовать спецотряды полиции и армейские подразделения, чтобы справиться с преступностью. Кроме того, формируются группы местного ополчения.