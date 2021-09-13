В Нигерии сотни заключенных сбежали после вооруженного нападения на тюрьму

По меньшей мере 240 заключенных сбежали в результате вооруженного нападения на тюрьму в штате Коги, расположенном на севере Нигерии, передает РИА Новости.
По информации представителя тюремной службы Нигерии, на которого ссылается телеканал Channels Television, неизвестные вооруженные лица совершили нападение в воскресенье примерно в 00:00 по местному времени. Злоумышленники вступили в перестрелку с охраной. На момент нападения в исправительном учреждении пребывали 294 человека. В настоящее время ведется операция по поимке бежавших заключенных, также идет расследование происшествия.
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