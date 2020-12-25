Информацию предоставил Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) при Африканском союзе (АС). Изучение вероятного варианта мутации COVID-19 продолжится, пишет РИА Новости.
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Согласно имеющимся на данный момент данным, новый штамм приобрел мутацию 501. «Похоже, это другой штамм, не такой, как в Великобритании и ЮАР. Но повторюсь, это основано на двух или трех генетических последовательностях. Нам нужно расширить его изучение в Нигерии», - подчеркнул глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Джон Нкенгасонг.
Новый вариант вируса обнаружили у двух пациентов – пробы были собраны в августе и октябре.
Пока что информации о том, настолько ли быстро распространяется новый штамм, как британский, нет. Напомним, ранее стало известно, что в Соединенном Королевстве выявили мутировавший вариант коронавируса, который может быть заразнее обычного на 70%. В стране приняли экстренные карантинные меры, десятки государств приостановили авиасообщение с Великобританией.
Фото: pixabay.com
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В Нигерии сообщили о появлении нового штамма коронавируса
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