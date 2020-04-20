В Нигерии боевики напали на несколько деревень — погибли почти 50 человек

Боевики напали на несколько деревень в штате Кацина на севере Нигерии, убив как минимум 47 человек, передает агентство «Рейтер».

По данным полиции штата, неизвестные злоумышленники, вооруженные автоматами АК-47, утром в субботу атаковали органы местного самоуправления в деревнях Данмуса, Луценма и Сафана.

В районы нападений были оперативно направлены отряды полиции, военнослужащие армии, ВВС, гражданской обороны и Департамента государственных служб. Ведется расследование.

Президент страны Мохаммаду Бухари заявил, что не допустит массовых убийств невиновных людей преступными группировками, а атаки в Кацине «будут встречены решительной силой».

По информации «Синьхуа», накануне нигерийским военным удалось предотвратить нападение на одну из деревень в Кацине, а также ликвидировать несколько десятков боевиков экстремистской группировки «Боко харам» в штате Йобе на северо-востоке страны.