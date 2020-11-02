В Нигерии 15 человек умерли в результате вспышки неизвестного заболевания, сообщает БЕЛТА.
Фото: enca.com
Люди погибли в общинах Уте Окпу и Ика в нигерийском штате Дельта. Местное правительство очень обеспокоено произошедшим: граждан уверяют, что будут приниматься все необходимые меры для ликвидации вспышки заболевания. Инфекция уже затронула несколько общин.
По словам Морди Ононье, главы службы здравоохранения штата, жертвами стали молодые люди в возрасте 18–25 лет. Ононье сообщил, что губернатор штата Ифеаньи Окова отдал распоряжение немедленно расследовать случившееся, взять образцы биоматериалов для исследования и сделать все необходимое.
– Результаты исследований еще не готовы, – рассказала Ононье. – Есть подозрение, что речь идет об одной из разновидностей геморрагической лихорадки.
Геморрагическая лихорадка поражает сосуды человека, вызывая ДВС-синдром – тромбоз при одновременной несвертываемости крови. К этому типу заболеваний относятся лихорадки Марбург, Эбола, желтая, денге.
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В Нигерии 15 человек скончались от неизвестной болезни
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