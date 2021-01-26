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В Нидерландах впервые начнут прививать от COVID-19 людей старше 90 лет

В Нидерландах 26 января впервые начнут прививать от коронавируса людей старше 90 лет. Об этом сообщает голландская вещательная корпорация NOS.

Фото из архива БЕЛТА

Во вторник впервые сделают вакцину людям старше 90 лет. Первую прививку в этой возрастной категории получит житель города Апелдорн в провинции Гелдерланд. 

Отмечается, что муниципальная служба здравоохранения (GGD) Нидерландов рассчитывает вакцинировать около 45 тысяч человек в возрасте 90 лет и старше. 

Напомним, всеобщая вакцинация в Нидерландах началась 6 января. Самыми первыми вакцину получили работники домов престарелых и домов инвалидов, а также сотрудники больниц и скорой помощи. В Нидерландах использует вакцину компании Pfizer и BioNTech. Сообщается, что первую партию страна получила в конце декабря.  
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