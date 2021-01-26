В Нидерландах впервые начнут прививать от COVID-19 людей старше 90 лет

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БЕЛТА

Во вторник впервые сделают вакцину людям старше 90 лет. Первую прививку в этой возрастной категории получит житель города Апелдорн в провинции Гелдерланд.Отмечается, что муниципальная служба здравоохранения (GGD) Нидерландов рассчитывает вакцинировать около 45 тысяч человек в возрасте 90 лет и старше.Напомним, всеобщая вакцинация в Нидерландах началась 6 января. Самыми первыми вакцину получили работники домов престарелых и домов инвалидов, а также сотрудники больниц и скорой помощи. В Нидерландах использует вакцину компании Pfizer и BioNTech. Сообщается, что первую партию страна получила в конце декабря.