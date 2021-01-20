В целях борьбы с распространением COVID-19 правительство Нидерландов считает необходимым ввести комендантский час в стране. Об этом заявил и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, сообщает ТАСС.
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По его словам, предложение правительства заключается в следующем. Комендантский час ввести с 22 января, с 20:30 по 04:30 по местному времени (22:30 – 06:30 по Минску). Важно, что выходить в это время на улицу все-таки будет разрешаться, но только в случае особой необходимости. Например, чтобы выгулять собаку, доехать на работу или вернуться оттуда домой.
Чтобы комендантский час начал действовать, решение о его введении должен одобрить национальный парламент.
Фото: pixabay.com
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В Нидерландах планируют ввести комендантский час
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