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В Нидерландах из музея украли картину Ван Гога

Картина нидерландского художника Винсента Ван Гога (1853—1890) похищена из музея «Сингер Ларен», информирует пресс-служба учреждения.

Неизвестные украли полотно всемирно известного постимпрессиониста «Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной», которое было написано в 1884 году. Работа была арендована у Музея Гронингена.

По информации правоохранительных органов, кража была совершена из музея в Ларене на востоке провинции Северная Голландия в понедельник, 30 марта, около 03.15 по местному времени. Злоумышленники, чтобы попасть в выставочный комплекс, выбили стеклянную дверь, после чего сработала сигнализация. Однако полицейские не успели задержать преступников, которые скрылись вместе с картиной. Музей, к слову, был закрыт на карантин из-за пандемии коронавируса.

Правоохранители начали расследование, собрали данные с камер видеонаблюдения и опросили возможных свидетелей.

Стоимость полотна не называется, но Ван Гог считается одним из самых дорогих художников в мире. Так, «Портрет доктора Гаше» кисти нидерландского мастера в 1990 году был продан за рекордную на тот момент сумму в 82,5 млн долларов.

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