Бельгийский истребитель F-16 разбился в Нидерландах. Военный самолет врезался утром 1 июля в здание на авиабазе, находящейся на севере страны, передает ТАСС.
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Согласно информации агентства Belga, в результате катастрофы два человека, включая пилота, получили ранения.
– Дополнительная информация будет предоставлена в ближайшее время, – говорится в сообщении в Twitter министерства обороны.
Фото: pixabay.com
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В Нидерландах бельгийский истребитель F-16 врезался в здание
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