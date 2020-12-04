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В Несвижском районе при пожаре погибла пенсионерка

В Несвижском районе при пожаре в жилом доме погибла пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


Инцидент произошел утром 3 декабря в агрогородке Заозерье. Сотрудникам МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Новой. Выяснилось, что дом принадлежит мужчине 1962 года рождения. 

На место прибыли спасатели. При ликвидации огня в доме была обнаружена женщина без признаков жизни. Погибшей оказалась жена хозяина дома 1962 года рождения, пенсионерка. 

Причины пожара и гибели устанавливаются.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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