В Несвижском районе при пожаре погибла пенсионерка

Инцидент произошел утром 3 декабря в агрогородке Заозерье. Сотрудникам МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Новой. Выяснилось, что дом принадлежит мужчине 1962 года рождения.На место прибыли спасатели. При ликвидации огня в доме была обнаружена женщина без признаков жизни. Погибшей оказалась жена хозяина дома 1962 года рождения, пенсионерка.Причины пожара и гибели устанавливаются.