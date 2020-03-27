В Несвижском районе подключатся к акции «Час Земли»

Завтра ровно в 20.30 на час погаснет все освещение в Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж».

Кроме того, отключат все уличное освещение в Несвиже, кроме улиц Советской и Ленинской. Как пояснил начальник Несвижской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Юрий Гринкевич, это произойдет в связи с глобальной акцией «Час Земли». Поучаствуют в ней и учреждения образования. К экологической инициативе могут подключиться все желающие, отключив свет на один час, сообщили в Минприроды.

«Час Земли» — международная акция, во время которой Всемирный фонд дикой природы предлагает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка известных зданий и памятников. В прошлом году к инициативе присоединились более двух миллиардов человек из 188 стран. Для безопасности уличное освещение, аэронавигационные огни и светофоры обычно не отключают.

Начальник сектора по работе со средствами массовой информации ГПО «Белэнерго» Александр Мальков резюмировал, что точно заранее подсчитать эффект от акции невозможно. Однако даже если конкретно этот час и не позволит достичь большой экономии, все же очень важно для людей попробовать поменять привычки и бережнее относиться к потреблению электричества.