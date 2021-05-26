В Несвижском районе мужчина попал под поезд

В дежурную часть Несвижского РОВД поступила информация от коллег из транспортной милиции о том, что на станции Погорельцы на железнодорожных путях лежит человек.Удалось установить, что житель Барановичей в этот день приехал на дачу, где в течение дня помимо выполнения хозяйственных работ употреблял алкоголь.отметили в ведомстве.В УВД уточнили, что данный случай стал вторым с начала текущего года на территории Несвижского района.Правоохранители напоминают, что объекты железнодорожной инфраструктуры являются зонами повышенной опасности. Переходить через железнодорожные пути нужно строго в установленных и обозначенных для этого местах (пешеходные переходы, тоннели, мосты). При переходе через пути гражданам не следует пользоваться телефонами мобильной связи и наушниками.Фото: скриншот из видео УВД Минского облисполкома