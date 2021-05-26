Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, попал под поезд в Несвижском районе. Такая информация размещена в Telegram-канале УВД Минского облисполкома.
В дежурную часть Несвижского РОВД поступила информация от коллег из транспортной милиции о том, что на станции Погорельцы на железнодорожных путях лежит человек.
Удалось установить, что житель Барановичей в этот день приехал на дачу, где в течение дня помимо выполнения хозяйственных работ употреблял алкоголь.
– Это и стало причиной его падения между платформой и рельсами. В итоге он лишился большого пальца на правой руке. Прибывшие сотрудники милиции подняли мужчину на перрон и оказали ему первую помощь, – отметили в ведомстве.
В УВД уточнили, что данный случай стал вторым с начала текущего года на территории Несвижского района.
Правоохранители напоминают, что объекты железнодорожной инфраструктуры являются зонами повышенной опасности. Переходить через железнодорожные пути нужно строго в установленных и обозначенных для этого местах (пешеходные переходы, тоннели, мосты). При переходе через пути гражданам не следует пользоваться телефонами мобильной связи и наушниками.
Фото: скриншот из видео УВД Минского облисполкома
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В Несвижском районе мужчина попал под поезд
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