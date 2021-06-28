В результате прорыва трубопровода в 30 домов, общежитие и детский сад в Несвиже не поступала вода, передает БЕЛТА.
– 27 июня в 21:18 в МЧС поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 200 мм в городе Несвиже Минской области по ул. Советской, 33. Без водоснабжения оставались пять многоквартирных и 25 частных жилых домов, общежитие и детский сад, – уточнили в пресс-службе МЧС.
Отмечается, что последствия аварии устранили на следующий день. 28 июня в 7:40 водоснабжение потребителей восстановлено.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1186
В Несвиже из-за аварии вода не поступала в 30 домов, общежитие и детсад
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter