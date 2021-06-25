В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановили вакцинацию от коронавируса первым компонентом препарата. Причина – в его недостатке из-за высокого спроса, уточняет ТАСС.
Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов отметил, что в регионе резко выросли темпы вакцинации. В качестве примера он назвал следующую цифру: около 5,2 тысячи жителей Хабаровского края привились от COVID-19 за последние двое суток. Наибольший спрос на препараты выявили в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. По словам Евгения Никонова, в этих городах «вакцина на исходе», поэтому возможность прививаться первым компонентом препарата временно ограничили.
Представитель местной власти добавил, что при необходимости мобильные пункты вакцинации в Хабаровске могут перевести на круглосуточный режим.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: в Кремле нет сомнений, что в ближайшие дни дефицит вакцины от коронавируса в российских регионах компенсируют. Кстати, как уточнил Евгений Никонов, в ближайшие несколько дней в Хабаровский край должны поставить 15 тысяч доз вакцины.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня рассказала, что заболеваемость COVID-19 в России за прошедшую неделю выросла вдвое.
Фото: ТАСС
Опубликовано:
1153
В нескольких российских городах приостановили вакцинацию от COVID-19 из-за высокого спроса и недостатка препарата
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter