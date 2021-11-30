В нескольких местах в шахте "Листвяжная" произошел пожар

Возгорание произошло на нескольких участках шахты "Листвяжная", где в минувший четверг прогремел взрыв, пишет ТАСС.
– Заборы, которые производятся как из внешней среды, так и внутри шахты, свидетельствуют о том, что, по крайней мере, уровень оксида углерода возрос в 5 раз. Ацетилен также вырос. Рост ацетилена и углерода означает то, что в некоторых точках шахты происходит горение, – уточнил информацию врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
Отмечается, что из-за роста уровня ацетилена 29 ноября на шахте было решено приостановить работу горноспасателей.