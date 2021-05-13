В Непале по меньшей мере 16 пациентов с COVID-19 умерли из-за нехватки медицинского кислорода

Пациенты, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких, умерли 12 мая, когда в больницы в районе Рупандехи рядом с границей Индии задерживалась доставка кислорода. Врачи медучреждений отметили, что их обращения к местным властям и полиции об экстренной доставке медицинского кислорода оставались без ответа в течение дня, он был доставлен только к вечеру. Больные умерли через 15 минут после прекращения подачи кислорода.добавили медики.В связи с ростом количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и дефицитом медицинского кислорода некоторые крупные больницы, расположенные столице Непала, прекратили прием на лечение пациентов с COVID-19.