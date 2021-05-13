В трех больницах Непала по меньшей мере 16 больных COVID-19 умерли от нехватки медицинского кислорода, сообщает ТАСС.
Пациенты, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких, умерли 12 мая, когда в больницы в районе Рупандехи рядом с границей Индии задерживалась доставка кислорода. Врачи медучреждений отметили, что их обращения к местным властям и полиции об экстренной доставке медицинского кислорода оставались без ответа в течение дня, он был доставлен только к вечеру. Больные умерли через 15 минут после прекращения подачи кислорода.
– Больницам требуется ежедневно до 700 баллонов с кислородом, но ввиду увеличения числа инфицированных, поступающих в клиники, этого количества нам не хватает, – добавили медики.
В связи с ростом количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и дефицитом медицинского кислорода некоторые крупные больницы, расположенные столице Непала, прекратили прием на лечение пациентов с COVID-19.
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В Непале по меньшей мере 16 пациентов с COVID-19 умерли из-за нехватки медицинского кислорода
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