В одной из больниц Потсдама были обнаружены тела четырех человек. Об этом сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.
Фото: picture-alliance.com
Инцидент произошел в ночь на 29 апреля. По подозрению в совершении преступления задержана 51-летняя сотрудница больницы. Возможные мотивы убийства не сообщаются. Отмечается, что травмы всех жертв возникли в результате жесткого внешнего насильственного воздействия.
Кроме того, по меньшей мере один человек тяжело ранен. По факту случившегося проводится проверка, устанавливается, являются ли убитые пациентами этой больницы.
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В немецкой больнице убили четырех человек
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