В немецкой больнице убили четырех человек

Фото:

picture-alliance.com

Инцидент произошел в ночь на 29 апреля. По подозрению в совершении преступления задержана 51-летняя сотрудница больницы. Возможные мотивы убийства не сообщаются. Отмечается, что травмы всех жертв возникли в результате жесткого внешнего насильственного воздействия.Кроме того, по меньшей мере один человек тяжело ранен. По факту случившегося проводится проверка, устанавливается, являются ли убитые пациентами этой больницы.