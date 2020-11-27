В некоторых странах Европы смягчат ограничения на Рождество

Фото:

pixabay.com

В Испании все регионы самостоятельно примут решение об ограничениях в праздничные дни. В некоторых из них, возможно, будет разрешено собираться группами не более шести человек. В Мадриде и Каталонии эту цифру могут увеличить до десяти и перенести начало комендантского часа с полуночи до 01:30. Планируется также открыть региональные границы на Новый год.В Германии с 1 декабря планируется ужесточить действующие ограничения. Встречаться смогут только члены двух семей, численность которых не должна превышать пяти человек. Но с 23 декабря по 1 января 2021 разрешается встречаться группами не более десяти человек, независимо от числа семей. Дети и молодые люди до 14 лет не учитываются. Эти изменения не будут распространяться на Берлин. Власти призывают жителей до Рождества уйти на самоизоляцию, чтобы снизить риск заражения COVID-19 во время праздников.Все еще непонятно, как смогут отпраздновать Новый год жители Австрии. До 6 декабря в стране объявлен локдаун с ограничениями выхода на улицу и всевозможных контактов. Полагается, что об изменениях будет известно ближе к этой дате.В Италии постановление об ограничениях на праздники будет принято на днях. Ожидается, что власти разрешат встречи членов семьи только первой степени родства.Французские власти отменили комендантский час в порядке исключения 24 и 31 декабря. Но жителей попросили уменьшить число гостей за столом и обойтись без массовых встреч с друзьями и родственниками. Премьер-министр Жан Кастекс сообщил, что местные горнолыжные курорты могут принять туристов, но подъемники открывать не планируется.