В некоторых медучреждениях Минска возобновляется оказание плановой помощи

К оказанию плановой помощи сегодня возвращаются некоторые столичные медучреждения. Такая информация опубликована в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Профильных пациентов начинают принимать на госпитализацию ревматологическое отделение 11-й больницы, офтальмологические отделения 3-й больницы, отделение торакальной хирургии 10-й больницы.
Ожидается, что в ближайшее время к такому режиму вернутся также семь отделений 2-й больницы, все отделения городской гинекологической больницы и 2-го роддома.
Фото из архива БЕЛТА