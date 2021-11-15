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  2. В некоторых медучреждениях Минска возобновляется оказание плановой помощи

В некоторых медучреждениях Минска возобновляется оказание плановой помощи

К оказанию плановой помощи сегодня возвращаются некоторые столичные медучреждения. Такая информация опубликована в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения.


Профильных пациентов начинают принимать на госпитализацию ревматологическое отделение 11-й больницы, офтальмологические отделения 3-й больницы, отделение торакальной хирургии 10-й больницы. 

Ожидается, что в ближайшее время к такому режиму вернутся также семь отделений 2-й больницы, все отделения городской гинекологической больницы и 2-го роддома.

Фото из архива БЕЛТА
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