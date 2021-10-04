В некоторых домах Минска с 5 по 8 октября будет отключена электроэнергия

В соответствии с графиком электроэнергия будет отсутствовать в домах минчан, проживающих по следующим адресам:
5 октябряул. Берута, 7, 9, 14, 16, 18
ул. Искалиева, 12
ул. Калинина, 10, 12, 14, 16
ул. Мержинского, 1а, 3, 5, 7
ул. Одоевского, 35, 37, 55
ул. Скрипникова, 10, 12
ул. Сморговский тракт, 88
ул. Чорного, 24, 26, 28
6 октябряпр. 2-й Кольцевой, 36, 38, 40
ул. Лещинского, 49, 51, 53, 55
ул. Плеханова, 53, 53б
ул. Скрипникова, 10, 12
ул. Сморговский тракт, 88
ул. Старобинская, 27, 35, 37, 39, 41
7 октябряпр. 2-й Кольцевой, 36, 38, 40
ул. Васнецова, 25–37
пр. Веснина, 8-18
ул. Гало, 4, 6
ул. Искалиева, 14а
ул. Л. Беды, 23, 25, 27
ул. Люцинская, 15, 21, 23, 25, 27
ул. Некрасова, 22, 22 к.1, 22 к. 2
ул. Плеханова, 16–24, 53, 53б
ул. Сморговский тракт, 88
ул. Старобинская, 27, 35, 37, 39, 41
ул. Тухачевского, 2–16
8 октябряпр. 2-й Кольцевой, 36, 38, 40
ул. Коммунистическая, 3, 5, 7
ул. Куйбышева, 17
ул. Пашкевич, 9, 11
ул. Сморговский тракт, 88
ул. Старобинская, 27, 35, 37, 39, 41
ул. Чичерина, 2, 4
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