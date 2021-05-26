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В нацпарке «Браславские озера» изучат генетическое разнообразие растений

В Национальном парке «Браславские озера» начались работы по сбору редких видов растений для последующего генетического анализа.

Фото: БЕЛТА

– Сохранение биологического разнообразия является одной из главных задач национального парка, что определяется наличием здесь редких природных экосистем, в которых сохранился ценный генетический фонд, – проинформировали в природоохранном учреждении. – В рамках выполнения договора о научно-техническом сотрудничестве между нацпарком «Браславские озера» и Институтом генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси, а также проведения совместных исследований научный отдел приступил к полевым работам по сбору образцов редких видов растений, произрастающих на территории Браславского Поозерья для последующего генетического анализа.

Собранные на территории национального парка образцы пополнят коллекцию редких и исчезающих видов растений, хранящуюся в Республиканском банке микроорганизмов.

– В коллекции редких видов хранятся образцы генетического материала растений с низкой адаптационной способностью и подверженных антропогенному давлению, – отметили специалисты. – Цель создания коллекции – изучение редких генотипов растений, составляющих существенную часть биологического разнообразия белорусской флоры.

Благодаря полученной информации специалисты могут проводить масштабные исследования, что позволит решать многие проблемы охраны окружающей среды.

В нацпарке обратили внимание на то, что сбор биологических образцов редких видов растений производится без их изъятия из мест произрастания, что не наносит вреда как самому растению, так и популяции в целом.

Кроме того, в Национальном парке «Браславские озера» в рамках Республиканского плана мероприятий по наведению порядка на земле в 2021 году приступили к реализации комплекса задач по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского. Выращивание этого растения было популярно в советский период истории в качестве кормовой базы для скота. Борщевик Сосновского уже давно перестал быть сельскохозяйственной культурой и является настоящим бичом лесных, а также сельхозугодий. Инвазивный вид – так его именуют ботаники – опасен для здоровья человека, несет вред для произрастания местных сообществ растений.

По оценке экспертов ГНУ «Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича Национальной академии наук Беларуси, а также сотрудников научного отдела Национального парка «Браславские озера», наиболее действенным является химический метод борьбы с растением-вредителем.

– При подготовке к летнему сезону природоохранным учреждением было заблаговременно приобретено оборудование, системный гербицид избирательного действия, – отметили в нацпарке. – Сформированные бригады специалистов уже приступили к первому этапу уничтожения очагов произрастания молодых растений.

Национальный парк «Браславские озера» расположен на северо-западе Беларуси, на территории Браславского административного района Витебской области. Площадь составляет 64,2 тысячи гектаров. На территории нацпарка произрастает более 1900 видов растений. Из них сосудистых – 1236 видов, включая 419 культивируемых видов растений; 165 видов мхов; 180 видов лишайников и 395 видов грибов.
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