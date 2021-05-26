В нацпарке «Браславские озера» изучат генетическое разнообразие растений

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– проинформировали в природоохранном учреждении.Собранные на территории национального парка образцы пополнят коллекцию редких и исчезающих видов растений, хранящуюся в Республиканском банке микроорганизмов., – отметили специалисты.Благодаря полученной информации специалисты могут проводить масштабные исследования, что позволит решать многие проблемы охраны окружающей среды.В нацпарке обратили внимание на то, что сбор биологических образцов редких видов растений производится без их изъятия из мест произрастания, что не наносит вреда как самому растению, так и популяции в целом.Кроме того, в Национальном парке «Браславские озера» в рамках Республиканского плана мероприятий по наведению порядка на земле в 2021 году приступили к реализации комплекса задач по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского. Выращивание этого растения было популярно в советский период истории в качестве кормовой базы для скота. Борщевик Сосновского уже давно перестал быть сельскохозяйственной культурой и является настоящим бичом лесных, а также сельхозугодий. Инвазивный вид – так его именуют ботаники – опасен для здоровья человека, несет вред для произрастания местных сообществ растений.По оценке экспертов ГНУ «Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича Национальной академии наук Беларуси, а также сотрудников научного отдела Национального парка «Браславские озера», наиболее действенным является химический метод борьбы с растением-вредителем., – отметили в нацпарке.Национальный парк «Браславские озера» расположен на северо-западе Беларуси, на территории Браславского административного района Витебской области. Площадь составляет 64,2 тысячи гектаров. На территории нацпарка произрастает более 1900 видов растений. Из них сосудистых – 1236 видов, включая 419 культивируемых видов растений; 165 видов мхов; 180 видов лишайников и 395 видов грибов.