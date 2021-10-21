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  2. В Национальный календарь прививок внесен COVID-19

В Национальный календарь прививок внесен COVID-19

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.


Постановление Минздрава расширяет перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В него внесена вакцинация против инфекции COVID-19 взрослых лиц в возрасте 18 лет и старше.

Обеспечение безопасности страны, защиты здоровья населения, предупреждения распространения инфекции COVID-19 на территории Республики Беларусь – приоритетная задача здравоохранения.

К слову, на сегодняшний день более 2 674 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 991 000 прошли полный курс вакцинации.

glushko@sb.by
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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