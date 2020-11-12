В Национальной стратегии развития туризма до 2035 года много внимания уделят развитию путешествий и отдыха в Беларуси.

Сегодня преобладают индивидуальные путешественники возраста 30–45 лет. Под влиянием пандемии они интересуются недорогими и безопасными поездками небольшой группой и ожидают сервис высокого уровня.– рассказываетМировой опыт показывает, что вариантов может быть много. Во Всемирной туристской организации (ЮНВТО) недавно озвучили интересные примеры. Например, Малайзия недавно выделила ваучеры на скидки для внутреннего туризма на 113 миллионов долларов и льготы по подоходному налогу до 227 долларов с населения на туррасходы. Коста-Рика перенесла все праздники с воскресенья на понедельник, чтобы продлить выходные.В результате через 15 лет число внутренних туристов вырастет вдвое и составит 2 миллиона человек. При этом их поездки будут растягиваться минимум на несколько дней. Ведь число гостей-соотечественников в гостиницах, санаториях и агроусадьбах должно увеличиться в два с лишним раза, до 3,5 миллиона человек. Причем на периферии должна заработать сеть современных гостиниц экономкласса, чтобы принять и белорусов, и тургруппы из-за рубежа.В числе приоритетных направлений сферы гостеприимства – агротуризм, активный, гастрономический, деловой, культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, медицинский, ностальгический, охотничий, экологический, событийный, промышленный и автотуризм.