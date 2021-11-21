Проблемы кинематографии: в Национальной библиотеке прошел круглый стол кинофестиваля "Лiстапад"

Сегодня в Национальной библиотеке состоялся круглый стол с участием членов фестивальных делегаций кинофестиваля "Лiстапад".
Друзей и коллег поприветствовал генеральный директор киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский:
- Друзья, коллеги! Только самые теплые слова в ваш адрес не только от иен, но и о и всех белорусских деятелей культуры за то, что несмотря на пандемию и санкции вы приехали и поддержали нас. Уже второй день чувствую себя окрыленным. Предлагаю вместе порассуждать на тему, каким должно быть кино в новом политическом, духовном и культурном пространстве.
Модератор встречи, известный журналист и режиссер, директор программы документального кино фестиваля Сергей Катьер напомнил:
- Как вся русская литература вышла из "Шинели" Гоголя, так и все наши постсоветские кинематографии вышли из советского кино. Пришло время проанализировать, что мы потеряли за эти годы. Какими идеями и кадрами стоит поделиться.
Организатор форума "Золотой Витязь", народный артист России Николай Бурляев заметил, что перед кинематографистами стоят сложнейшие задачи:
- Эйфории у меня нет. Я понимаю, что мы находимся в переходном периоде. Мы должны противостоять новому мировому порядку с его обескультуриванием, противостоять погибающему Западу, предавшему христианские ценности и пошедшему по пути преисподней. Эта желтая болванка "Оскар" потеряла всякий смыслы.
Николай Бурляев высказал идею создания единой Конфедерации творческих союзов Союзного государства, к которой могли бы присоединиться кинематографисты Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других стран СНГ:
- Мы станем только сильнее, если это осуществим. Тогда у нас будут шансы уцелеть и стать примером для вырождающегося Запада. Но мы должны идти единым культурным фронтом. И тогда у нас не будет инсталляций с детородным органом в Санкт-Петербурге, не появится такой спектакль как новосибирский "Тангейзер" или антиисторический фильм как "Матильда". В единстве наша сила.
Идеи Бурляева поддержал гость из Узбекистана, известный продюсер, генеральный директор по кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов. Он также поделился позитивными новостями из своей страны: после большого перерыва возрожден Ташкентский международный кинофестиваль, полностью реконструирована киностудия "Узбекфильм", заключен контракт на поставку нового оборудования с партнерами из Дании на 28 миллионов долларов, возрожден Дом кино, открыт новый Музей кино и филиал ВГИКа, где готовят специалистов на двух факультетах: сценарном и продюсерском. 4 фильма на военное тему было снято узбекскими кинематограыфистами на киностудии "Беларусьфильм". Все это невозможно было бы осуществить без поддержки государства на самом высоком уровне.
Участники круглого стола также отдельно остановились на вопросе создания фильмов в копродукции и вопросе общего кинопроката на территории СНГ.