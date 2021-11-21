Проблемы кинематографии: в Национальной библиотеке прошел круглый стол кинофестиваля "Лiстапад"

Друзей и коллег поприветствовалнапомнил:заметил, что перед кинематографистами стоят сложнейшие задачи:Николай Бурляев высказал идею создания единой Конфедерации творческих союзов Союзного государства, к которой могли бы присоединиться кинематографисты Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других стран СНГ:Идеи Бурляева поддержал гость из Узбекистана, известный продюсер, генеральный директор по кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов. Он также поделился позитивными новостями из своей страны: после большого перерыва возрожден Ташкентский международный кинофестиваль, полностью реконструирована киностудия "Узбекфильм", заключен контракт на поставку нового оборудования с партнерами из Дании на 28 миллионов долларов, возрожден Дом кино, открыт новый Музей кино и филиал ВГИКа, где готовят специалистов на двух факультетах: сценарном и продюсерском. 4 фильма на военное тему было снято узбекскими кинематограыфистами на киностудии "Беларусьфильм". Все это невозможно было бы осуществить без поддержки государства на самом высоком уровне.Участники круглого стола также отдельно остановились на вопросе создания фильмов в копродукции и вопросе общего кинопроката на территории СНГ.