В Национальной библиотеке открылась выставка на тему строительства зеленых городов

В библиотеке отметили, что одна из главных причин изменения климата Земли – деятельность человека и урбанизация. Миру нужны зеленые города, строительство которых ориентировано на повышение энергоэффективности, развитие устойчивого транспорта, уменьшение выбросов парниковых газов и еще на многое из того, что выгодно и полезно.Решить такую задачу в стране призван проект "Беларусь: поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси" ("Зеленые города"). Он реализуется при поддержке Программы развития ООН. Инициативы проекта освещены в вошедших в экспозицию журналах "Энергоэффективность", "Энергетика и ТЭК" и "Архитектура и строительство".Все более актуальной и интересной становится тема умных городов. Об этом гости смогут прочесть в представленных на выставке периодических изданиях. Среди них – "Живи как хозяин", "Беларуская думка". Можно будет ознакомиться и с журналами "Экономический бюллетень", "Новая экономика", "Промышленная безопасность". На страницах изданий также рассказано об одном из возможных путей дальнейшего развития энергоэффективных городов. В журналах "Зеленый контейнер", "Планета" и "Энергосбережение" говорится о самых интересных мировых решениях в сфере зеленого градостроительства.В экспозицию вошло около сорока периодических изданий. Оценить их приглашают до 5 января.