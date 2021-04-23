Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Национальной библиотеке Беларуси презентовали новый альбом гравюр Наполеона Орды

В Национальной библиотеке Беларуси презентовали новый альбом гравюр Наполеона Орды

– В этом году издательство «Беларусь» отмечает столетний юбилей и вместо того, чтобы выпускать книгу о самом себе, решило отметить этот праздник великолепным изданием, посвященным нашему наследию, – рассказывает составитель альбома и автор вступительной статьи, заместитель генерального директора – директор по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Республики Беларусь, кандидат культурологии Александр Суша.


Альбом примечателен прежде всего тем, что в нем впервые представлена вся коллекция литографий Наполеона Орды, хранящаяся в Национальной библиотеке Беларуси. А это ни много ни мало 190 оригинальных оттисков. 

– Всего же, с учетом дублей, у нас в библиотеке более 300 прижизненных гравюр Наполеона Орды, – не без гордости говорит Александр Александрович.

Причем эти гравюры пользуются у читателей огромным спросом, ведь на них запечатлено множество памятников белорусской истории и культуры в том виде, в каком они изображены карандашом и кистью Наполеона Орды в 70-х годах XIX столетия.

Чем только ни занимался этот удивительный человек на протяжении своей бурной жизни! Даже побывал директором Итальянской оперы в Париже, музицировал вместе с Шопеном и Листом, аккомпанировал Полине Виардо.

– Наполеона Орду представляют преимущественно фигурой романтической, но он был прагматиком, – уверяет Александр Суша. – Он искал себя в самых разных областях, пытаясь заработать то на аренде поместий, то на военной карьере.




И когда, несмотря на все усилия, он остался ни с чем – а было ему в тот момент около 60 лет, – этот пинский шляхтич, потомок белорусских татар, отправился в странствие по местам, которые сам считал достопримечательными, будь то дом Мицкевича или имение Огинских в Залесье, — исключительно ради зарисовок. 

– Наполеон Орда не был профессионалом, – поясняет искусствовед, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь Юлия Лисай. – И образование, которое он получил, было любительское. 

Именно так, по-любительски, он и работал – с натуры делал наброски карандашом, а приехав на зиму домой, окрашивал их акварелью. 

– Основная их коллекция находится в Кракове, но особой художественной ценности эти акварели не имеют, – комментирует Юлия Лисай. 

Преображение происходило тогда, когда эти акварельные рисунки попадали в руки профессионального гравера Алоиза Мисеровича.

– Его задачей было превратить наброски в произведения, которые можно было бы рассматривать вблизи, – поясняет Юлия Лисай. – И Мисерович добавлял детали – людей, лошадей с каретами и многое другое.


Готовые гравюры укладывали в папки и продавали. 

Любопытно, что этот проект, поначалу казавшийся безумным, стал на редкость коммерчески успешным. 

– Все предыдущие попытки подобных изданий быстро прогорали, – рассказывает Александр Суша, – а полешук Наполеон Орда, как умеют у нас на Полесье, совершил невозможное. Он первым сумел на этом заработать. С его склада в Пинске эти гравюры расходились по всей Российской империи, Австро-Венгрии, Пруссии и дальнему зарубежью. Он сам занимался маркетингом. Благодаря усилиям Наполеона Орды небольшой склад в Пинске в XIX столетии сделался крупным центром книготорговли. 

Эти незатейливые, казалось бы, архитектурные гравюры пользуются огромным успехом и в наши дни. 

– Наполеон Орда – настоящий бренд белорусской культуры, – утверждает Александр Суша. – Его гравюры мы видим в кафе, магазинах, мы видим его иллюстрации во многих монографиях по истории Беларуси. За последние 20 лет он стал абсолютно узнаваемым практически для каждого белоруса.

Огромным шагом на пути этой узнаваемости стало предыдущее издание, выпущенное в 2006–2008 годах. 


– К сожалению, он включал в себя далеко не все иллюстрации, и не все они были безупречного качества, – признается Александр Суша. – Мы торопились, мы переезжали. Мне пришлось сканировать из фондов, которые даже не были полностью распакованы, и один из альбомов так и не вошел в издание 2006–2008 годов.

В 2007 году было подготовлено суперсовременное по тем временам электронное издание, куда вошли не только гравюры, но и музыка Наполеона Орды.

Нынешний же альбом – это настоящий прорыв.

– Символично, что он вышел из печати в Год народного единства, – не скрывает удовлетворения директор издательского дома «Беларусь» Сергей Пешин. – В этой книге мы постарались довести до совершенства все, что делали раньше.  И то, что она в короткий срок успела завоевать награды и стать лидером продаж, – знак того, что белорусская культура востребована народом. А значит, все у нас будет хорошо.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Юлия АНДРЕЕВА
Версия для печати
Новости и статьи
В результате взрыва и пожара в больнице в Багдаде погиб 21 человек
Найроби рассматривает возможность закупки белорусской техники муниципального назначения
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая
В Эстонии найдены останки погибшего в ВОВ уроженца Беларуси. Его прах будет захоронен на родине накануне 9 мая
"Локомотив" и "Зенит" одержали крупные победы в чемпионате России
В Абиджане открылся офис Почетного консула Республики Беларусь в Республике Кот-д’Ивуар
Гороскоп на 26 апреля
Белорусские боксеры выиграли четыре награды на международном турнире в Санкт-Петербурге
В результате столкновения двух автомобилей пострадали 7 человек
Пользователи по всему миру отмечают сбои в работе Facebook Messenger и Instagram
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Зловонный хаб
Белорус Кирилл Маскевич выиграл серебряную медаль ЧЕ по борьбе в Польше
Омский "Авангард" сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
Белорус Артем Кацер занял 5-е место на ЧЕ по борьбе в Польше
Арина Соболенко вышла в финал турнира в Штутгарте
Минское "Динамо" выиграло у "Минска" в чемпионате Беларуси
Развитие пострадавших от радиации земель, встреча с Путиным, сценарии свержения власти - точки над і в президентской поездке в Наровлю
В бухте сирийского порта Банияс произошел пожар на танкере после атаки беспилотника
Медик рассказал, что должно быть в каждой аптечке летом
От колосков до изысканных фигурок. В народной студии декоративно-прикладного искусства «Валошка» солому превращают в творческие шедевры
Две легковушки столкнулись на улице Ваупшасова
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Не помнит мир спасенный...
Не только коронавирус: врач назвал болезнь, на которую указывает потеря обоняния
В штаб-квартире НОК Беларуси завершил работу первый национальный Форум спортсменов
Команда Витебской области выиграла мужскую эстафету 4х100 м комплексом на чемпионате Беларуси
Никита Вайлупов входит в тройку лучших снайперов квалификации ЧЕ по гандболу
"Энергетик-БГУ" и "Неман" не выявили победителя в матче чемпионата Беларуси
Семенчук: вдали от дома я продолжаю любить и популяризировать белорусское искусство
У монумента Дружбы украинцы передали останки красноармейцев белорусам
В ДТП на МКАД пострадали женщина с ребенком - ГАИ ищет очевидцев
Как использовать зеркала в интерьере. Советы дизайнера
Пять человек получили ранения при стрельбе в Новом Орлеане
мнение
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Несостоявшийся роман
Евстафьев: Союзное государство России и Беларуси - это ядро макрорегиона под названием Евразия
В Лоеве сегодня торжественно присвоили имена пограничным плавсредствам
В Минске легковушка сбила пешехода
Репортаж из мемориального комплекса "Шуневка" о том, как провели свой выходной день витебские патриоты
"Ахмат" не удержал победу над "Уралом" в матче российского чемпионата
Алина Змушко стала чемпионкой Беларуси по плаванию на дистанции 200 м комплексом
Лукашенко: для Беларуси готовили гражданскую войну
Президент о сценариях переворота в Беларуси
Федута – один из информаторов режиссеров переворота в Беларуси
Советы специалиста по выращиванию рассады
мнение
Николай ЩЕКИН
Баланс доверия
Хоккеисты сборной Беларуси уступили олимпийской команде России в товарищеской встрече
Пловец Илья Шиманович выиграл чемпионат Беларуси на двухсотметровке брассом
Патриотический конгресс прошел в Минске
Авторы
СКАНИРУЙТЕ