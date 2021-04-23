В Национальной библиотеке Беларуси презентовали новый альбом гравюр Наполеона Орды

– В этом году издательство «Беларусь» отмечает столетний юбилей и вместо того, чтобы выпускать книгу о самом себе, решило отметить этот праздник великолепным изданием, посвященным нашему наследию, – рассказывает составитель альбома и автор вступительной статьи, заместитель генерального директора – директор по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Республики Беларусь, кандидат культурологии Александр Суша.
Альбом примечателен прежде всего тем, что в нем впервые представлена вся коллекция литографий Наполеона Орды, хранящаяся в Национальной библиотеке Беларуси. А это ни много ни мало 190 оригинальных оттисков.
– Всего же, с учетом дублей, у нас в библиотеке более 300 прижизненных гравюр Наполеона Орды, – не без гордости говорит Александр Александрович.
Причем эти гравюры пользуются у читателей огромным спросом, ведь на них запечатлено множество памятников белорусской истории и культуры в том виде, в каком они изображены карандашом и кистью Наполеона Орды в 70-х годах XIX столетия.
Чем только ни занимался этот удивительный человек на протяжении своей бурной жизни! Даже побывал директором Итальянской оперы в Париже, музицировал вместе с Шопеном и Листом, аккомпанировал Полине Виардо.
– Наполеона Орду представляют преимущественно фигурой романтической, но он был прагматиком, – уверяет Александр Суша. – Он искал себя в самых разных областях, пытаясь заработать то на аренде поместий, то на военной карьере.
И когда, несмотря на все усилия, он остался ни с чем – а было ему в тот момент около 60 лет, – этот пинский шляхтич, потомок белорусских татар, отправился в странствие по местам, которые сам считал достопримечательными, будь то дом Мицкевича или имение Огинских в Залесье, — исключительно ради зарисовок.
– Наполеон Орда не был профессионалом, – поясняет искусствовед, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь Юлия Лисай. – И образование, которое он получил, было любительское.
Именно так, по-любительски, он и работал – с натуры делал наброски карандашом, а приехав на зиму домой, окрашивал их акварелью.
– Основная их коллекция находится в Кракове, но особой художественной ценности эти акварели не имеют, – комментирует Юлия Лисай.
Преображение происходило тогда, когда эти акварельные рисунки попадали в руки профессионального гравера Алоиза Мисеровича.
– Его задачей было превратить наброски в произведения, которые можно было бы рассматривать вблизи, – поясняет Юлия Лисай. – И Мисерович добавлял детали – людей, лошадей с каретами и многое другое.
Готовые гравюры укладывали в папки и продавали.
Любопытно, что этот проект, поначалу казавшийся безумным, стал на редкость коммерчески успешным.
– Все предыдущие попытки подобных изданий быстро прогорали, – рассказывает Александр Суша, – а полешук Наполеон Орда, как умеют у нас на Полесье, совершил невозможное. Он первым сумел на этом заработать. С его склада в Пинске эти гравюры расходились по всей Российской империи, Австро-Венгрии, Пруссии и дальнему зарубежью. Он сам занимался маркетингом. Благодаря усилиям Наполеона Орды небольшой склад в Пинске в XIX столетии сделался крупным центром книготорговли.
Эти незатейливые, казалось бы, архитектурные гравюры пользуются огромным успехом и в наши дни.
– Наполеон Орда – настоящий бренд белорусской культуры, – утверждает Александр Суша. – Его гравюры мы видим в кафе, магазинах, мы видим его иллюстрации во многих монографиях по истории Беларуси. За последние 20 лет он стал абсолютно узнаваемым практически для каждого белоруса.
Огромным шагом на пути этой узнаваемости стало предыдущее издание, выпущенное в 2006–2008 годах.
– К сожалению, он включал в себя далеко не все иллюстрации, и не все они были безупречного качества, – признается Александр Суша. – Мы торопились, мы переезжали. Мне пришлось сканировать из фондов, которые даже не были полностью распакованы, и один из альбомов так и не вошел в издание 2006–2008 годов.
В 2007 году было подготовлено суперсовременное по тем временам электронное издание, куда вошли не только гравюры, но и музыка Наполеона Орды.
Нынешний же альбом – это настоящий прорыв.
– Символично, что он вышел из печати в Год народного единства, – не скрывает удовлетворения директор издательского дома «Беларусь» Сергей Пешин. – В этой книге мы постарались довести до совершенства все, что делали раньше. И то, что она в короткий срок успела завоевать награды и стать лидером продаж, – знак того, что белорусская культура востребована народом. А значит, все у нас будет хорошо.
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В Национальной библиотеке Беларуси презентовали новый альбом гравюр Наполеона Орды
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