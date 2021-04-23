В Национальной библиотеке Беларуси презентовали новый альбом гравюр Наполеона Орды

Альбом примечателен прежде всего тем, что в нем впервые представлена вся коллекция литографий Наполеона Орды, хранящаяся в Национальной библиотеке Беларуси. А это ни много ни мало 190 оригинальных оттисков., – не без гордости говорит Александр Александрович.Причем эти гравюры пользуются у читателей огромным спросом, ведь на них запечатлено множество памятников белорусской истории и культуры в том виде, в каком они изображены карандашом и кистью Наполеона Орды в 70-х годах XIX столетия.Чем только ни занимался этот удивительный человек на протяжении своей бурной жизни! Даже побывал директором Итальянской оперы в Париже, музицировал вместе с Шопеном и Листом, аккомпанировал Полине Виардо., – уверяет Александр Суша.И когда, несмотря на все усилия, он остался ни с чем – а было ему в тот момент около 60 лет, – этот пинский шляхтич, потомок белорусских татар, отправился в странствие по местам, которые сам считал достопримечательными, будь то дом Мицкевича или имение Огинских в Залесье, — исключительно ради зарисовок., – поясняет искусствовед, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь Юлия Лисай.Именно так, по-любительски, он и работал – с натуры делал наброски карандашом, а приехав на зиму домой, окрашивал их акварелью., – комментирует Юлия Лисай.Преображение происходило тогда, когда эти акварельные рисунки попадали в руки профессионального гравера Алоиза Мисеровича., – поясняет Юлия Лисай. –Готовые гравюры укладывали в папки и продавали.Любопытно, что этот проект, поначалу казавшийся безумным, стал на редкость коммерчески успешным., – рассказывает Александр Суша,Эти незатейливые, казалось бы, архитектурные гравюры пользуются огромным успехом и в наши дни., – утверждает Александр Суша.Огромным шагом на пути этой узнаваемости стало предыдущее издание, выпущенное в 2006–2008 годах., – признается Александр Суша.В 2007 году было подготовлено суперсовременное по тем временам электронное издание, куда вошли не только гравюры, но и музыка Наполеона Орды.Нынешний же альбом – это настоящий прорыв., – не скрывает удовлетворения директор издательского дома «Беларусь» Сергей Пешин.