В Национальной библиотеке Беларуси обнаружились книги из личного собрания Наполеона Орды

Об этом рассказал заместитель генерального директора — директор по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Республики Беларусь, кандидат культурологии Александр Суша. И даже показал книгу с автографом: «Н. Орда».
— Таких книг у нас оказалось несколько, — пояснил он. – Четыре книги с абсолютной достоверностью происходят из личной библиотеки Наполеона Орды, остальные с большой вероятностью ему принадлежали. Мы можем более-менее уверенно говорить о том, как они попали в наши фонды. 100 лет назад, когда создавалась наша библиотека, — а она в будущем году будет праздновать свой юбилей, — эти книги просто попали в наши фонды из библиотеки Сергея Зубакина.
Национальная библиотека гордится культурным наследием, хранящимся в ее стенах.
— Культурное наследие — это не то, что рождается в момент его создания, когда художник, архитектор или пытается выразить что-то посредством своего произведения, — утверждает Александр Суша. — Культурное наследие — это то, что мы делаем, когда оцениваем его, зачастую спустя столетия.
Важную часть культурного наследия составляют книги.
С большой гордостью в библиотеке демонстрируют прижизненное издание «Музыкальной грамматики» Наполеона Орды. По мнению Александра Суши, эта книга «оказала исключительное влияние на развитие музыкальной культуры XIX столетия».
— При всем этом мы вынуждены констатировать, что наследие Наполеона Орды изучено еще недостаточно, — продолжает он. — И даже наша Национальная библиотека, в которой хранится основная часть фондов, связанных с творчеством Наполеона Орды, в полной мере еще не осмыслила это наследие.
Огромным шагом в его освоении стала публикация издательством «Беларусь» полного собрания прижизненных гравюр Наполеона Орды, хранящихся в Национальной библиотеке.
— В прошлый раз было опубликовано около 150 гравюр, сейчас уже 190, — с гордостью говорит Александр Суша. — Я уверен, что такими акциями мы можем вернуть наследие, и даже вернуть его не столько физически, сколько в общественное сознание, в научный и культурный обиход.
Но и физическое его возвращение по-прежнему остается актуальным.
— Наполеон Орда опубликовал 260 гравюр, то есть, нам еще не хватает 70, — напоминает Александр Суша. — И я хотел бы пригласить наших уважаемых коллекционеров, всех представителей библиотечного сообщества и библиофилов к совместной работе по возвращению нашего книжного наследия. Нам еще многое предстоит сделать в этом направлении.
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В Национальной библиотеке Беларуси обнаружились книги из личного собрания Наполеона Орды
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