В Национальной библиотеке Беларуси обнаружились книги из личного собрания Наполеона Орды

— пояснил он. –Национальная библиотека гордится культурным наследием, хранящимся в ее стенах.— утверждает Александр Суша.Важную часть культурного наследия составляют книги.С большой гордостью в библиотеке демонстрируют прижизненное издание «Музыкальной грамматики» Наполеона Орды. По мнению Александра Суши, эта книга «оказала исключительное влияние на развитие музыкальной культуры XIX столетия».продолжает он. —Огромным шагом в его освоении стала публикация издательством «Беларусь» полного собрания прижизненных гравюр Наполеона Орды, хранящихся в Национальной библиотеке.— с гордостью говорит Александр Суша. —Но и физическое его возвращение по-прежнему остается актуальным.— напоминает Александр Суша.