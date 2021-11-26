11 тысяч мальков щуки запущено в 2021 году в озеро Снуды Браславской группы озер

Специалисты Национального парка «Браславские озера» завершили второй этап зарыбления второго по величине водоема в Браславской группе – озера Снуды.





– В нынешнем году в водоем было выпущено 11 тысяч штук сеголетков щуки общим весом более 2,6 тонны, – проинформировали в природоохранном учреждении. – На первом этапе рыбопосадочный материал был получен на рыбопитомнике «Мекяны» национального парка в количестве 4590 штук. Зарыбление озера было проведено 14 октября. На втором этапе проводилась закупка молоди щуки в ОАО «Рыбхоз «Волма» Червенского района, которая впоследствии была доставлена к месту зарыбления специальным транспортом. Закупленная рыба в количестве 6410 штук сеголетков щуки была выпущена в озеро Снуды 18 ноября.

Все мероприятия по зарыблению озера Снуды проводились в присутствии представителей Браславской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира и Браславской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

– Так как выпущенная рыба на сегодняшний день не достигает промысловой меры, существует вероятность, что на некоторое время на озере Снуды будет установлен запрет на лов щуки, – отметили в нацпарке.

Специалисты также обратили внимание на то, что весной 2021 года в озера Войсо, Струсто, Дрисвяты, Богдановское и Бужа было выпущено более 1,36 миллиона личинок щуки, закупленных в ОАО «Рыбхоз «Новинки» Поставского района.

Зарыбление рыболовных угодий Национального парка «Браславские озера» проводится по плану, составленному на базе рыбоводно-биологических обоснований. Закупка рыбопосадочного материала и мероприятия по зарыблению природоохранное учреждение проводит за счет средств, вырученных от продажи путевок на платное любительское рыболовство. В 2021 году только на закупку молоди рыбы затрачено более 26 тысяч рублей.

Браславское Поозерье – крупнейший озерный регион Беларуси, расположенный на территории Браславского, Миорского и Шарковщинского районов. Здесь насчитывается 267 больших и малых водоемов. Территорию Браславского Поозерья дренируют более 20 рек с многочисленными более мелкими притоками. Наиболее крупными являются Западная Двина, Дисна, Друйка, Янка, Дрисвятка. В границах Национального парка «Браславские озера» находится 74 водоема общей площадью 12 590 га, что составляет примерно 17 процентов всей территории нацпарка.

Площадь озера Снуды составляет 22 кв. км. Здесь есть 11 островов общей площадью 1,6 кв. км. Наиболее крупные из них – Турмос, Красногорка, Лакино, Липовец. Максимальной глубины (16,5 м) озеро достигает на юго-востоке. В водоеме обитает 21 вид рыб: щука, окунь, линь, угорь, плотва и др. В последние годы в нем появились амурский сазан и серебряный карась.Фото: сайт Национального парка "Браславские озера"