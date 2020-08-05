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В национальном парке «Браславские озера» предпринимают меры по оздоровлению водоемов

Специалисты национального парка «Браславские озера» приступили к выкашиванию растительности на водоемах, что должно улучшить их гидрологический режим, говорится в сообщении на сайте природоохранного учреждения.


В этом году очистка от растительности предусмотрена на 10 водоемах — это вызвано необходимостью снижения уровня антропогенного воздействия на озерные экосистемы и замедления процессов их деградации.

Озера играют важную роль в жизни человека, в настоящее время во всем мире наблюдается процесс их старения, и Браславщина – не исключение, - пояснили в нацпарке. - Сотрудники лаборатории озероведения БГУ, которые многие годы ведут наблюдения за состоянием Браславских озер, накопили богатую информацию о процессах, которые протекают в них на протяжение 20-30 лет. Последние исследования вот уже три года проходят в рамках Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов». В 2018 году были изучены озера Болойсо, Войсо, Волос Северный, Волос Южный, Дубро, Медведно, Недрово, Неспиш, Обабье, Потех, в 2019-м – озера Бережье, Болта, Дривяты, Ельно, Новяты, Рака, Святцо, Снуды, Струсто. В 2020 году будут исследованы Богдановское, Богинское, Середник, Альбеновское, Шилово, Поддворное, Золва, Бержонка, Островито.

На основании гидрологических, биологических и других параметров воды в водоемах национального парка, анализа хода уровней воды и других показателей ученые сделали вывод о необходимости снижения уровня антропогенного воздействия на озерные экосистемы процессы.

Среди рекомендуемых мер – выкашивание высшей водной растительности, — уточнили в природоохранном учреждении. - С июля сотрудники национального парка «Браславские озера» приступили к выкашиванию тростника на озерах. В настоящее время на озере Дривяты идет удаление растительности неподалеку от одноименной базы отдыха. Работы ведутся с помощью специальной техники: лодки-косилки ЛК-12А, кустореза, моторной лодки «Ламинария», которые природоохранное учреждение специально приобрело для этих целей.

По словам специалистов, удаление биомассы происходит следующим образом. Тростник подрезается в воде косой лодки-косилки, далее рабочие собирают срезанный тростник и загружают в лодку. Вывозится скошенный тростник на берег, откуда ого отправляют на компостные ямы подсобного сельскохозяйственного производства «Урбаны».

Планируется, что работы продолжатся до конца сентября, в период наибольшего развития биомассы, — проинформировали в нацпарке. — Таким образом, берега водоемов станут выглядеть более эстетично, улучшится гидрологический режим водоемов, а также условия для нереста и миграции рыбы.

ФОТО: braslavpark

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