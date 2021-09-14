В Национальном историческом музее пройдет круглый стол ко Дню народного единства

В Национальном историческом музее на завтра запланировано проведение круглого стола, посвященного теме "День народного единства как символ консолидации белорусского народа", передает БЕЛТА.
По информации пресс-службы верхней палаты Парламента, в мероприятии будет участвовать председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Также в число участников круглого стола войдут члены Совета Республики, уполномоченный по делам религий и национальностей, сотрудники главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел, управления культуры Мингорисполкома, Академии управления при Президенте Республики Беларусь, руководители центральных средств массовой информации, представители молодежи и другие.
Кроме того, 15 сентября в Национальном историческом музее планируют открыть тематическую выставку. Республиканский музейный проект подготовлен Национальным историческим музеем совместно с областными музеями. Экспозиции будут показаны во время церемонии открытия посредством телемоста.
Также пройдет презентация книги-альбома "17 верасня. Дзень народнага адзінства" лауреата премии "За духовное возрождение" Владимира Лиходедова.
Фото: БЕЛТА