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  2. В Национальном историческом музее открылась выставка «Война и мир. Возвращение»

В Национальном историческом музее открылась выставка «Война и мир. Возвращение»

Благодаря масштабному проекту, посвященному 75-летию Великой Победы и реализованному Министерством информации Республики Беларусь и лауреатом премии «За духовное возрождение» Владимиром Лиходедовым при поддержке Министерства культуры, в Национальном историческом музее торжественно открылась выставка «Война и мир. Возвращение».

На открытии выставки присутствовали заместитель министра информации Республики Беларусь Игорь Бузовский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский, директор издательского дома «Звязда» Павел Сухоруков и директор Национального исторического музея Беларуси Павел Сапотько.

— 75 лет Великой Победы — не просто дата. Это тяжелейший исторический период. Нужно показать, что героизм наших предков, его стержень формировался столетиями. Открытие выставки совпало с юбилеем Владимира Алексеевича, и хотелось бы поздравить его от имени Министерства информации и выразить огромную благодарность за вклад в сохранение  белорусских исторических культурных ценностей, — подчеркнул в своем выступлении Игорь Бузовский.
Большая выставка запланирована в начале мая в Национальной библиотеке Беларуси.

Уникальные документальные материалы, отражающие историческое прошлое белорусского народа начиная с 1812-го по 1945 год, собраны в серии книг Владимира Лиходедова. Экспозиции раскрывают не только времена военного лихолетья, но и мирные годы. В первой половине XX века на долю белорусов выпало много испытаний. Мирную жизнь они отстаивали в битвах с армией Наполеона в Отечественной войне 1812 года, на фронтах Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.

— Тематика выставки — мир и война, — говорит Владимир Лиходедов. — Хочется показать возвращение к мирной жизни. Все, что представлено на выставке, вернулось на свою историческую родину. Понадобились десятки лет, чтобы собрать эти раритетные и уникальные вещи, почтовые открытки, книги и документы. Большая часть передана Национальной библиотеке, некоторые экспонаты сегодня примет в дар и Национальный исторический музей.

Часть письменных артефактов, которые стали экспонатами выставки, переданы Владимиром Алексеевичем Национальной библиотеке Беларуси, часть предметов  Национальному историческому музею.

На выставке представлены грамоты XVIXVII вв., среди которых привилегия короля Речи Посполитой Сигизмунда III Вазы Минскому униатскому монастырю (1617 год), уникальные и редкие книги и периодические издания, метрики, рукописи белорусских татар (китабы), экземпляры одного из первых белорусских изданий XIX века  «Гродненских губернских ведомостей» (1841 год).

Кроме этого, посетители выставки смогут увидеть медаль за взятие в 1579 году города Полоцка Стефаном Баторием, памятную чугунную плиту к 500-летию Грюнвальдской битвы, письменный прибор Радзивиллов и многое другое.

Выставка продлится до 22 апреля 2020 года.

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