В Национальном историческом музее открылась выставка «Война и мир. Возвращение»

Благодаря масштабному проекту, посвященному 75-летию Великой Победы и реализованному Министерством информации Республики Беларусь и лауреатом премии «За духовное возрождение» Владимиром Лиходедовым при поддержке Министерства культуры, в Национальном историческом музее торжественно открылась выставка «Война и мир. Возвращение».

На открытии выставки присутствовали заместитель министра информации Республики Беларусь Игорь Бузовский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский, директор издательского дома «Звязда» Павел Сухоруков и директор Национального исторического музея Беларуси Павел Сапотько.

— 75 лет Великой Победы — не просто дата. Это тяжелейший исторический период. Нужно показать, что героизм наших предков, его стержень формировался столетиями. Открытие выставки совпало с юбилеем Владимира Алексеевича, и хотелось бы поздравить его от имени Министерства информации и выразить огромную благодарность за вклад в сохранение белорусских исторических культурных ценностей, — подчеркнул в своем выступлении Игорь Бузовский.

Большая выставка запланирована в начале мая в Национальной библиотеке Беларуси.

Уникальные документальные материалы, отражающие историческое прошлое белорусского народа начиная с 1812-го по 1945 год, собраны в серии книг Владимира Лиходедова. Экспозиции раскрывают не только времена военного лихолетья, но и мирные годы. В первой половине XX века на долю белорусов выпало много испытаний. Мирную жизнь они отстаивали в битвах с армией Наполеона в Отечественной войне 1812 года, на фронтах Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.

— Тематика выставки — мир и война, — говорит Владимир Лиходедов. — Хочется показать возвращение к мирной жизни. Все, что представлено на выставке, вернулось на свою историческую родину. Понадобились десятки лет, чтобы собрать эти раритетные и уникальные вещи, почтовые открытки, книги и документы. Большая часть передана Национальной библиотеке, некоторые экспонаты сегодня примет в дар и Национальный исторический музей.



Часть письменных артефактов, которые стали экспонатами выставки, переданы Владимиром Алексеевичем Национальной библиотеке Беларуси, часть предметов — Национальному историческому музею.

На выставке представлены грамоты XVI—XVII вв., среди которых привилегия короля Речи Посполитой Сигизмунда III Вазы Минскому униатскому монастырю (1617 год), уникальные и редкие книги и периодические издания, метрики, рукописи белорусских татар (китабы), экземпляры одного из первых белорусских изданий XIX века — «Гродненских губернских ведомостей» (1841 год).

Кроме этого, посетители выставки смогут увидеть медаль за взятие в 1579 году города Полоцка Стефаном Баторием, памятную чугунную плиту к 500-летию Грюнвальдской битвы, письменный прибор Радзивиллов и многое другое.

Выставка продлится до 22 апреля 2020 года.