В Национальном историческом музее открылась выставка «Искусство музейной реставрации»

Все эти вещи – чайники, самовары, куклы, китайские статуэтки, резные лопати от прялок, веджвудский фарфор — попали в Национальный исторический музей, мягко говоря, не в самом лучшем виде и были восстановлены в последние 9 лет стараниями музейных реставраторов., – говорит директор Национального исторического музея Александр Храмой.Этих волшебников в музее на сегодняшний день лишь пятеро: заведующий реставрационным отделом Александр Хильман, его подчиненные Юлия Дранец, Мария Николайчик, Алексей Ковалевский и Максим Сероокий. У каждого из них своя зона ответственности, свой наработанный опыт.– рассказывает о своей работе Алексей Ковальский., – говорит Максим Сероокий.Он может прочитать вам целую лекцию о древних ремесленных профессиях, таких как кузнец и ювелир, и о величайшей революции в истории человечества, которая случилась после 1830 года, когда весь мир постепенно перешел от кустарного к промышленному производству.Юлия Дранец занимается в основном иконами. На ее счету и президентский грант, и множество других достижений.Приятно, что на выставке труд всех пятерых реставраторов представлен в самом лучшем виде. К каждому предмету прилагается фотография, как он выглядел до реставрации, на ярлычке указана фамилия специалиста, а зачастую и перечень реставрационных работ.Интересны и сами предметы, у которых есть своя любопытная история.Например, кожаное пальто, принадлежавшее Сергею Осиповичу Притыцкому – тому самому, о котором был снят фильм режиссера Владимира Корш-Саблина «Красные листья». Пальто много лет хранилось в семье его жены, доктора исторических наук Татьяны Ивановны Притыцкой, которая умерла в 2008 году. Несессер принадлежал Герою Социалистического Труда, заслуженному строителю БССР Ивану Матвеевичу Жижелю, а уже упоминавшиеся беговые коньки – мастеру спорта СССР Борису Алексеевичу Большакову.Своя история у куклы из папье-маше, произведенной в 1955 году в ГДР. Не кукла, а мечта любой девчонки!о, – рассказывает Юлия Дранец,К восторгу присутствовавших, эта женщина оказалась в зале и поведала о том, что ее семья в 1950-х годах жила в ГДР. Отец в течение 9 лет служил в Группе советских войск в Германии и подарил дочери эту куклу на день рождения.– сказала она.А к примеру, фарфоровый столик в центре зала интересен именно историей реставрации., – рассказывает Юлия Дранец, –, – говорит главный хранитель фондов Зоя Курьянова. –Не то чтобы эта тайна перед зрителем совсем раскрылась. Был приподнят лишь уголок занавеса, отчего сделалось еще интереснее., – говорит Юлия Дранец,И это лицо оказалось прекрасным.Выставка продлится до 13 июня. Куратор Екатерина Сабадаш.