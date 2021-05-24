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  2. В Национальном историческом музее открылась выставка «Искусство музейной реставрации»

В Национальном историческом музее открылась выставка «Искусство музейной реставрации»

На выставке представлены самые разные предметы – от коньков до икон. Есть тут и черепки из среднеднепровских курганов, которым уже больше четырех тысяч лет, есть и вещи из совсем недавнего советского прошлого, еще помнящие прикосновение рук своих владельцев.


Все эти вещи – чайники, самовары, куклы, китайские статуэтки, резные лопати от прялок, веджвудский фарфор — попали в Национальный исторический музей, мягко говоря, не в самом лучшем виде и были восстановлены в последние 9 лет стараниями музейных реставраторов.

– Выставка не очень большая, но очень важная для нас, – говорит директор Национального исторического музея Александр Храмой. – Гордимся не только имеющимися у нас предметами, которые мы вернули в музейный обиход. Но еще и тем, что среди нас есть волшебники, которые могут вернуть к жизни сломанный предмет, который уже, кажется, никакой ценности не имеет, и придать этому предмету еще большую значимость, красоту, живописность и, самое главное, историческую ценность.

Этих волшебников в музее на сегодняшний день лишь пятеро: заведующий реставрационным отделом Александр Хильман, его подчиненные Юлия Дранец, Мария Николайчик, Алексей Ковалевский и Максим Сероокий. У каждого из них своя зона ответственности, свой наработанный опыт.

– Я занимаюсь кожей уже 18 лет и имею четкое представление о различных кожах, о различных выделках, – рассказывает о своей работе Алексей Ковальский. – Есть опыт исторической реконструкции и археологических экспериментов. 


– Обширный процесс восстановления требует как знания сопромата, так и знания металлов, знания химии, – говорит Максим Сероокий. 

Он может прочитать вам целую лекцию о древних ремесленных профессиях, таких как кузнец и ювелир, и о величайшей революции в истории человечества, которая случилась после 1830 года, когда весь мир постепенно перешел от кустарного к промышленному производству. 

Юлия Дранец занимается в основном иконами. На ее счету и президентский грант, и множество других достижений.
Приятно, что на выставке труд всех пятерых реставраторов представлен в самом лучшем виде. К каждому предмету прилагается фотография, как он выглядел до реставрации, на ярлычке указана фамилия специалиста, а зачастую и перечень реставрационных работ.

Интересны и сами предметы, у которых есть своя любопытная история.


Например, кожаное пальто, принадлежавшее Сергею Осиповичу Притыцкому – тому самому, о котором был снят фильм режиссера Владимира Корш-Саблина «Красные листья». Пальто много лет хранилось в семье его жены, доктора исторических наук Татьяны Ивановны Притыцкой, которая умерла в 2008 году. Несессер принадлежал Герою Социалистического Труда, заслуженному строителю БССР Ивану Матвеевичу Жижелю, а уже упоминавшиеся беговые коньки – мастеру спорта СССР Борису Алексеевичу Большакову.

Своя история у куклы из папье-маше, произведенной в 1955 году в ГДР.  Не кукла, а мечта любой девчонки! 

– Она была в не очень хорошем состоянии, потому что папье-маше – хрупкий предмет. К тому же столько лет прошло, – рассказывает Юлия Дранец, –и сдатчица решила, что лучше она сохранится в музее.  

К восторгу присутствовавших, эта женщина оказалась в зале и поведала о том, что ее семья в 1950-х годах жила в ГДР. Отец в течение 9 лет служил в Группе советских войск в Германии и подарил дочери эту куклу на день рождения.


– Слово «сдатчица» мне не нравится, называйте меня другом музея! – сказала она. 

А к примеру, фарфоровый столик в центре зала интересен именно историей реставрации.

– Он поступил ко мне уже отреставрированным, – рассказывает Юлия Дранец, – но нуждался в демонтаже старой реставрации, так как осколки были склеены не в уровень, и мы решили на реставрационном совете, что лучше будет это сделать заново. Он был расклеен на 13 частей и снова пересобран, восстановлены некоторые утраты.  

– Работа реставратора, как правило, находится за тайной завесой, – говорит главный хранитель фондов Зоя Курьянова. – То есть зритель, когда приходит в музей, порой даже не может себе представить тот путь, который проходит музейный предмет, прежде чем он становится экспонатом. 


Не то чтобы эта тайна перед зрителем совсем раскрылась. Был приподнят лишь уголок занавеса, отчего сделалось еще интереснее. 

– Профессия реставратора – на самом деле скрытая профессия, – говорит Юлия Дранец, – и сейчас у нас действительно праздник, когда мы показываем свое лицо. Наши работы – это наше лицо. 

И это лицо оказалось прекрасным.

Выставка продлится до 13 июня. Куратор Екатерина Сабадаш.
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Фото: Юлия АНДРЕЕВА
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